Il boutique hotel “Le Marne Relais” entra in Small Luxury Hotels of the World

Le Marne Relais, il boutique hotel ideato da Guido Martinetti (co-fondatore di Grom) e parte della tenuta vitivinicola Mura Mura a Costigliole d’Asti, entra ufficialmente nella collezione Small Luxury Hotels of the World, il network internazionale che riunisce oltre 600 strutture indipendenti in più di 90 paesi. Un traguardo che segna un riconoscimento importante per una realtà giovane ma già capace di distinguersi, inserendosi in un circuito che valorizza unicità, autenticità e accoglienza intima, pensata per viaggiatori alla ricerca di esperienze non convenzionali.

L’affiliazione a SLH apre le porte a un pubblico sempre più cosmopolita, attratto da luoghi che raccontano il meglio dell’Italia in modo identitario ed esclusivo. Immerso tra le colline patrimonio Unesco di Langhe e Monferrato, Le Marne Relais interpreta questo spirito attraverso un progetto che unisce arte, natura, sport, grandi vini e alta cucina, in un contesto raffinato, mai ostentato. Le camere sono distribuite in due cascine dell’Ottocento, ristrutturate con attenzione per mantenere il legame con la storia e al tempo stesso dare spazio alla creatività. La Dimora dei Poeti ospita cinque stanze suggestive, ognuna dedicata a un grande autore piemontese, con arredi pensati per evocare la loro voce. La Dimora degli Artisti, invece, propone otto camere trasformate in vere e proprie opere da abitare, dove l’arte contemporanea dialoga con il paesaggio circostante in un percorso sensoriale unico. Infine, la Casa sospesa tra le vigne è una suite che sembra galleggiare tra i filari, a cinque metri da terra, concepita come un rifugio silenzioso e avvolto dalla luce che filtra tra i rami.

Accanto agli spazi di ospitalità, Le Marne Relais mette al centro il benessere e lo sport. La piscina coperta semi-olimpionica di 25 metri, con ampie vetrate sui vigneti, è affiancata da una spa che comprende sauna in cedro, idromassaggio e una cabina panoramica per massaggi e trattamenti. Ci sono poi la palestra Technogym di 140 metri quadrati, con vista sulla vallata, e un circuito di ciclocross disegnato da Daniele Pontoni, campione olimpico e oggi direttore tecnico della Nazionale iItaliana. Il percorso enogastronomico trova la sua espressione a Radici Ristorante in Vigna, guidato dallo chef Mykyta Bida. La sua cucina si fonda sulla materia e sulle radici piemontesi, con una visione che coniuga tecnica, rispetto e creatività. La Guida Michelin lo ha recentemente indicato come uno dei ristoranti immersi nei vigneti più interessanti al mondo. I piatti possono essere abbinati ai vini della cantina Mura Mura, trenta ettari di vigneti e frutteti che riflettono lo stesso spirito di eleganza e pulizia che anima il relais.

L’ingresso in SLH non è soltanto un riconoscimento formale, ma sancisce l’inserimento di Le Marne Relais in una community internazionale di viaggiatori raffinati e indipendenti. «L’ingresso di Le Marne Relais nella collezione Small Luxury Hotels of the World segna un momento di grande orgoglio» commenta Guido Martinetti. «È un riconoscimento che premia la qualità del lavoro del nostro team e la capacità di creare un luogo unico, dove ogni dettaglio - dalle stanze al ristorante, dagli spazi sportivi alla cantina Mura Mura - racconta un’idea di ospitalità che unisce rispetto, educazione e gioia. Il riconoscimento di SLH è uno stimolo a esaltare l’ospitalità e la ristorazione del Piemonte insieme ai suoi migliori interpreti». Insomma, con questa affiliazione, Le Marne Relais consolida così la propria vocazione internazionale senza perdere il radicamento con il territorio.

Le Marne Relais

Str. Pasquana 5 - 14055 Costigliole d'Asti (At)

Tel +39 0141 1852115

