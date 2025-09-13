San Domenico Palace, un Hotel Four Seasons: Imelda Shllaku è la nuova general manager

Il San Domenico Palace, un Hotel Four Seasons di Taormina annuncia la nomina di Imelda Shllaku a nuova general manager. Con una lunga esperienza in alcune delle principali catene alberghiere internazionali, Shllaku porta in Sicilia una visione manageriale costruita tra Europa, Medio Oriente e Asia. «Ogni cliente che ospitiamo è speciale a modo suo; quindi, mi impegno a garantire che la loro esperienza li faccia sentire così», ha dichiarato la manager, sottolineando l’attenzione al dettaglio e la personalizzazione come punti cardine del suo approccio.

Imelda Shllaku, San Domenico Palace, un Hotel Four Seasons

Un percorso cosmopolita nell’hôtellerie di lusso

Originaria di Kukës, Albania, Shllaku parla quattro lingue (albanese, italiano, inglese e francese) e ha maturato esperienze in destinazioni di rilievo mondiale. Ha lavorato in realtà come Hotel La Palma di Capri, Kerzner International a Dubai, Baglioni Hotels & Resorts a Londra, Porto Montenegro a Tivat, One&Only Reethi Rah alle Maldive, oltre agli Armani Hotels & Resorts di Dubai e ai Bulgari Hotels & Resorts di Milano e Londra.

Shllaku ha completato la propria formazione presso la Cornell University di Ithaca (New York), conseguendo certificati in Hotel Management and Owner Relations e in Professional Development and Hospitality Management. Un percorso accademico che consolida le basi di una carriera costruita sul campo, oggi al servizio di uno degli hotel più iconici d’Italia.

Dal 2025, Shllaku ricoprirà la posizione di General Manager al San Domenico Palace, un Hotel Four Seasons, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’identità della struttura come destinazione di riferimento per l’ospitalità di lusso nel Mediterraneo.

