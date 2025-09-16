Barceló debutta in Francia: primo hotel a Parigi con l’acquisto dell’Evergreen Laurel

Barceló Hotel Group mette piede per la prima volta in Francia con un investimento da 70 milioni di euro. Il gruppo spagnolo ha infatti acquisito l’Evergreen Laurel Hotel di Parigi, una struttura da 338 camere situata a Levallois-Perret, a nord-ovest della capitale, zona ben collegata al centro e in pieno distretto d’affari. L’hotel verrà gestito con il marchio Occidental Hotels & Resorts, linea upscale della compagnia.

L’Evergreen Laurel Hotel di Parigi

L’operazione, formalizzata come share deal e portata avanti con il supporto di Cbre, segna un passaggio strategico per il gruppo, che ha rilevato il 100% delle azioni della società proprietaria dell’immobile, assumendone anche attivi e passivi. A sottolinearne il peso è Raul Gonzalez, ceo Emea di Barceló Hotel Group: «L’acquisizione di questo hotel a Parigi è una tappa molto importante per Barceló Hotel Group, perché segna il nostro ingresso in Francia, una destinazione strategica sia per l’enorme appeal turistico sia per la rilevanza all’interno del mercato europeo. Siamo orgogliosi di poter offrire per la prima volta l’esperienza Barceló in una delle città più iconiche del mondo».

La struttura, ricordiamo, si trova in un contesto che unisce business e leisure. Levallois-Perret è una delle aree residenziali più esclusive della prima cintura parigina, al confine con il quartiere Batignolles, vivace e creativo, e a pochi minuti dagli Champs-Élysées. Ma è soprattutto la vicinanza al distretto Front de Seine, con i suoi 170mila metri quadrati di uffici tra La Défense e Porte Maillot, a garantire un flusso costante di clientela corporate. In un raggio di due chilometri, infatti, si concentrano circa un milione di metri quadrati di spazi aziendali, fattore che rende l’hotel un punto di riferimento naturale per il turismo d’affari.

Non manca però l’attrattiva per chi viaggia per piacere. La linea 3 della metropolitana collega Levallois-Perret in pochi minuti con l’Opéra, Le Marais, Place de la République e l’XI arrondissement, cuore della Parigi contemporanea. L’albergo, che sarà oggetto di un riposizionamento, dispone già di una dotazione rilevante: 338 camere, di cui 17 suite, 700 metri quadrati di spazi per eventi, dieci sale riunioni fino a 400 persone, una lounge executive, ristorante e bar, area fitness, wellness e 105 posti auto sotterranei.

