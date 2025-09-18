A Latina arriva una pizzeria che ha fatto della leggerezza la propria firma

Latina si prepara ad accogliere una nuova insegna che ha già fatto parlare di sé altrove. Dal 19 settembre, in via Cesare Battisti, arriva Pupillo Pura Pizza, il progetto nato a Priverno e già presente a Frosinone che ha costruito la propria identità attorno a un impasto leggero e digeribile e a condimenti capaci di raccontare un territorio. Nel cuore del capoluogo pontino, la filosofia di Pupillo prende forma in una pizzeria che mette insieme ricerca sulle farine, rispetto dei tempi, ingredienti locali e una visione gastronomica chiara.

Una delle pizze di Pupillo Pura Pizza

Il punto di partenza resta l’impasto in stile napoletano, risultato di anni di studio e perfezionamenti, ma ciò che finisce sulla pizza parla di radici e memoria. In carta, infatti, compaiono i broccoletti di Priverno, la mozzarella di bufala pontina, l’olio di Itri, le olive di Gaeta, i carciofi di Sezze e il prosciutto di Bassiano, insieme a selezioni provenienti da altre regioni italiane. Una linea che ha permesso a Pupillo di distinguersi e di costruire una reputazione forte, fatta anche di riconoscimenti importanti a livello nazionale e internazionale.

Tra le specialità che più rappresentano questa visione c’è la Falia di Pupillo, reinterpretazione contemporanea di un antico pane di Priverno che la pizzeria ha trasformato in una propria bandiera. Pur mantenendo la forma e il sapore originari, la Falia viene proposta in chiave moderna con ingredienti scelti e abbinamenti studiati per valorizzarne leggerezza e digeribilità. A Latina sarà disponibile in diverse varianti.

La Falia di Pupillo Pura Pizza

Il nuovo locale, distribuito su più livelli all’interno di un edificio storico, è stato ristrutturato su progetto delle architette Sara Marchetti e Chiara Scimia per conto del Consorzio Sviluppo Sostenibile. L’intervento ha cercato di preservare la memoria del palazzo, inserendo al tempo stesso un linguaggio architettonico contemporaneo fatto di linee essenziali e giochi di luce, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente in cui la pizza resti protagonista.

«Nata nel 2017 a Priverno, Pupillo Pura Pizza è il frutto di un percorso condiviso costruito passo dopo passo da molte persone, anche con il pizzaiolo Luca Mastracci che nel corso degli anni ha proseguito la sua esperienza in maniera indipendente e al quale voglio augurare le migliori fortune - sottolinea il gestore del locale Mauro Reali che continua a portare avanti la filosofia originaria. Continuiamo a puntare sulla nostra tradizione - proseguono dal team - per questo Pupillo continua ad essere "Pura Pizza": un impasto scioglievole, leggero e digeribile condito con prodotti autentici e senza fronzoli, perché la magia della pizza resti alla portata di tutti», una visione che guida ogni scelta, dall’impasto agli ingredienti, fino alla cura di ogni dettaglio in pizzeria.

Il team di Pupillo Pura Pizza

Negli anni Pupillo ha collezionato premi e attestati di livello: dai Tre Spicchi del Gambero Rosso all’inserimento nelle classifiche di 50 Top Pizza in Italia e nel mondo, fino al riconoscimento “Forno Verde” per la sostenibilità. Traguardi che hanno consolidato un progetto nato da un’amicizia e cresciuto come esperienza collettiva, oggi pronto a rafforzare la propria presenza anche a Latina. «Il nostro obiettivo - conclude Mauro Reali - è raccontare le eccellenze della nostra terra attraverso la pizza, il piatto che più di ogni altro rappresenta l’italianità».

© Riproduzione riservata