Tre giorni di street food a Treviglio: cucine dal mondo in città

Dal 26 al 28 settembre Treviglio (Bg) torna a riempirsi di profumi, sapori e folla con lo Street Food Market, la manifestazione che porterà 24 cucine viaggianti nel cuore della città, tra via Matteotti, piazza Garibaldi e via XXV Aprile. Organizzato da Promozioni Confesercenti con il sostegno dell’amministrazione comunale e del Distretto del Commercio, l’evento giunge alla sua nona edizione e si conferma come una delle tappe più attese dell’autunno gastronomico bergamasco.

Treviglio si accende di sapori: dal 26 al 28 settembre lo Street Food Market

Il programma è ricco e spazia dal cibo popolare internazionale alle specialità regionali italiane. Le novità di quest’anno parlano tutte lingue straniere: dal panino con la picanha brasiliana, uno dei tagli di carne più apprezzati alla griglia, al panuozzo e alla pinsa napoletani fino al food truck cinese dedicato al “mo”, tipico panino ripieno di carne. Accanto a queste proposte, tornano i grandi classici che negli anni hanno conquistato il pubblico: hamburger, pulled pork, ribs bbq, cucina messicana e indiana, paella spagnola, pita greca e ravioli cinesi al vapore. Non mancano, naturalmente, i piatti italiani. Tra gli stand si potranno trovare gli arrosticini abruzzesi, la grigliata umbra, lo street food siciliano, la focaccia genovese, il fritto misto di pesce, pane e salamella, ma anche i casoncelli bergamaschi, i pizzoccheri e gli sciatt valtellinesi. A chiudere, il capitolo dolce con waffle al cioccolato e mini crepes olandesi, il tutto accompagnato da una selezione di birre artigianali.

L’apertura ufficiale è prevista venerdì 26 settembre alle 12 con il tradizionale taglio del nastro. L’area resterà accessibile con orario continuato dalle 10:30 alle 24 sia venerdì che sabato, mentre la domenica la chiusura sarà anticipata alle 22. A presentare la manifestazione Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo: «Siamo alla nona edizione dello Street Food Internazionale, una manifestazione che si conferma tra le più importanti e attese dagli imprenditori del nostro circuito, sempre molto entusiasti di tornare a Treviglio e che negli anni si è consolidata e rafforzata grazie alla numerosa partecipazione di curiosi e assaggiatori provenienti da tutta la provincia. Una tappa che chiude un ricco palinsesto di eventi estivi promossi dal Comune e dal distretto del commercio ai quali rinnovo il nostro ringraziamento per la collaborazione alla realizzazione di un storico evento per la città di Treviglio. Una collaborazione virtuosa che dimostra ancora una volta come la sinergia tra istituzioni pubbliche, associazioni e commercianti contribuisca a rendere attrattivo un territorio. Siamo certi che la qualità dell’offerta gastronomica e la professionalità degli operatori coinvolti confermeranno il successo di una tre giorni di ottimo cibo di strada e di convivialità, confidando nel bel tempo di fine estate».

Sulla stessa linea il sindaco di Treviglio, Juri Imeri: «Dopo un'estate piena di eventi e di grandi riscontri è ormai una bella tradizione quella di chiudere il mese di settembre con lo Street Food Market, iniziativa che attrae sempre parecchie persone in città e che si contraddistingue per qualità e organizzazione. Come amministrazione, anche grazie ai nostri uffici coinvolti, garantiamo da sempre la massima disponibilità per tutti gli eventi che creano sinergie, rafforzano l'attrattività della città e generano nuove opportunità e quella organizzata da Promozioni Confesercenti in collaborazione con il Duc è una manifestazione che ha tutte queste caratteristiche. Sarà poi un'altra occasione per rilanciare l'app Treviglioincentro, strumento pensato dal Distretto del Commercio e finanziato dall'amministrazione comunale che consentirà di non perdere eventi, occasioni, scontistiche e grandi offerte».

