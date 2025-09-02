EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Il Dom Pedro Lisboa Hotel, uno degli indirizzi storici dell’ospitalità lisbonese, entra a far parte della collezione Radisson Individuals. Con questo ingresso, il gruppo internazionale amplia la propria presenza in Portogallo e porta nel suo network una struttura di 263 camere e suite - inclusa una presidenziale - due ristoranti, due bar e un centro benessere con spa, rafforzando così la sua crescita in una delle capitali europee più dinamiche.

L'hotel Dom Pedro di Lisbona entra nella collezione Radisson Individuals

L'esterno del Dom Pedro Lisboa Hotel

Il Dom Pedro Lisboa, ricordiamo, sorge nel cuore del quartiere Amoreiras, tra i più esclusivi della città, a due passi da Avenida da Liberdade, Piazza Marquês de Pombal e dal Parco Eduardo VII. Una posizione che mette insieme comodità e panorama: da qui si dominano Lisbona e il Tago, con collegamenti rapidi ai quartieri dello shopping, ai poli culturali e alle zone d’affari. Non a caso l’hotel è da sempre apprezzato sia da chi viaggia per lavoro sia da chi sceglie Lisbona per un weekend o una vacanza più lunga.

A spiegare l’operazione è stato Joep Peeters, senior vice president (franchise) di Radisson Hotel Group: «Il Portogallo rappresenta per noi un mercato chiave in espansione, con Lisbona che riveste un ruolo fondamentale nell’attrarre viaggiatori sia internazionali che domestici. Il Dom Pedro Lisboa Hotel, membro di Radisson Individuals, è un punto di riferimento in città, rinomato per il suo prestigio e per l’eccellenza del servizio. Entrando a far parte di Radisson Individuals, beneficerà ora delle nostre capacità di distribuzione globale e dei nostri programmi fedeltà, mantenendo al contempo quell’identità unica che gli ospiti conoscono e amano».

Dom Pedro Lisboa Hotel
Av. Eng. Duarte Pacheco 24 - 1070-110 Lisbona (Portogallo)
Tel +351 21 389 6600

© Riproduzione riservata

 
