Hilton Centre: Torino ha un nuovo hotel di lusso a 5 stelle

Hilton Turin Centre è il nuovo indirizzo a cinque stelle firmato GDF Hotel. La struttura consolida la presenza del gruppo nel settore dell’hospitality di lusso e si propone come punto di riferimento per il capoluogo piemontese.

Hilton Turin Centre, il nuovo cinque stelle nel cuore di Torino

Posizione centrale nel cuore di Torino

Situato in via dell’Arcivescovado, a pochi passi da Piazza Castello, Museo Egizio, Piazza San Carlo e Mole Antonelliana, l’hotel occupa un edificio razionalista del 1953 firmato da Emilio Decker, oggi reinterpretato in chiave contemporanea. L’interior design fonde materiali pregiati e linee essenziali con richiami alla tradizione torinese, dando vita a spazi di eleganza sobria e senza tempo.

Camere e suite dell’hotel cinque stelle

Hilton Turin Centre dispone di 175 camere, tra cui 36 suite e una Presidential Suite con terrazza panoramica privata, bagno turco, vasca idromassaggio, cucina e salotto indipendente. A disposizione anche 11 sale riunioni, due foyer attrezzati, spa, vasca idromassaggio e fitness centre.

Interni contemporanei con materiali pregiati e richiami alla tradizione torinese

Ristorante MALÌA e offerta gourmet

Il capitolo gastronomico è affidato al ristorante MALÌA, guidato dallo chef Andrea Vallenzasca, che reinterpreta la cucina piemontese in chiave internazionale. Completano l’offerta il cocktail bar Alchemy e il Dehor, giardino urbano ideale in ogni momento della giornata.

Valore culturale e sociale per Torino

«Hilton Turin Centre non è solo un nuovo indirizzo di ospitalità, ma un luogo che dialoga con Torino, accogliendone energia e bellezza e restituendole valore culturale e sociale», sottolinea Guido Della Frera, fondatore e presidente di GDF Hotel e Gruppo Della Frera. Attraverso la Fondazione Della Frera, nel 2026 verranno inoltre avviate campagne di raccolta fondi dedicate a iniziative sociali e culturali per la città.

Investimenti e riqualificazione urbana

L’hotel sorge in un immobile di proprietà del Fondo GERAS 2, gestito da REAM SGR Spa. «Si tratta di un esempio concreto di come l’investimento immobiliare possa generare valore economico e sociale - evidenzia Oronzo Perrini, direttore generale di REAM SGR -. Un progetto che unisce riqualificazione urbana e visione moderna dell’ospitalità, contribuendo alla crescita di Torino come città aperta, dinamica e attrattiva».

di Piera Genta

Hilton Turin Centre

Via dell'Arcivescovado, 18 - 10121 Torino

Tel +39 011 043550

