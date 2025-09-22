Un resort delle Maldive si riconferma laboratorio della cucina vegetale

Alle Maldive torna un appuntamento che in pochi anni si è ritagliato un posto di rilievo nel panorama gastronomico internazionale: dal 3 al 9 ottobre il resort Atmosphere Kanifushi ospiterà la quinta edizione del Just Veg Festival, una settimana dedicata alla cucina vegetale firmata dallo chef toscano Fabrizio Marino. Nato come esperimento curioso, il festival è oggi un punto di riferimento per chi vuole scoprire come frutta, verdura ed erbe aromatiche possano trasformarsi in esperienze di alta cucina.

Vista sul resort Atmosphere Kanifushi

Marino, protagonista fin dalla prima edizione, torna a guidare il ristorante Just Veg con un menu speciale pensato per l’occasione, il “Just Veg Festive”. La sua cucina vegetariana e vegana ha saputo conquistare critici e pubblico grazie a una visione che unisce rigore tecnico e creatività, dando vita a piatti che raccontano storie attraverso ingredienti semplici e stagionali. «Il cibo dovrebbe emozionare. Dovrebbe mettere in discussione ciò che pensiamo di sapere - afferma lo chef Fabrizio. È un privilegio poter condividere la mia filosofia culinaria in un contesto così straordinario. È proprio questo il motivo per cui continuo a tornare al Just Veg Festival: perché qui, all’Atmosphere Kanifushi, possiamo sperimentare, stupire e creare qualcosa che meriti davvero di essere ricordato».

L’esperienza non si limita però ai piatti. Ogni sera, il percorso gastronomico sarà accompagnato dai vini di cinque partner internazionali scelti con attenzione. La novità di quest’anno è l’ingresso di Bottega Spa, azienda vinicola italiana nota in tutto il mondo, che oltre ai suoi vini presenterà tre grappe artigianali, introducendo un abbinamento insolito e raffinato alle creazioni dello chef. Accanto a Bottega, i calici si riempiranno con le etichette di Champagne Guy Charbaut, Bodegas Viñátigo, Glenelly Estate e Martín Códax, per una proposta che attraversa culture e territori diversi senza perdere coerenza e qualità.

Lo chef toscano Fabrizio Marino

La direzione del resort sottolinea il valore di questa iniziativa che ormai va oltre l’aspetto gastronomico: «La cucina a base vegetale può sostenere uno stile di vita sano e, soprattutto, essere ricca e saporita se preparata con creatività e cura» ha affermato Raman Gomathi, director of food&beverage di Atmosphere Kanifushi. Un messaggio che si inserisce nel contesto di un resort cinque stelle che da tempo punta sull’esperienza culinaria come parte integrante del soggiorno, affiancando all’ospitalità e ai paesaggi delle Maldive una proposta gastronomica di respiro internazionale.

Le cene del Just Veg Festival saranno aperte a tutti gli ospiti del resort, su prenotazione, e incluse nell’Atmosphere Kanifushi Plan. Un’occasione che negli anni ha consolidato il ruolo del Just Veg non solo come ristorante di riferimento per la cucina vegetale alle Maldive, ma come luogo d’incontro tra cultura, creatività e convivialità, capace di parlare a un pubblico sempre più curioso e affezionato.

Atmosphere Kanifushi

Atmosphere Kanifushi Maldives - 07010 Maldive

Tel +960 662-0066

