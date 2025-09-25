Bu:r, sette anni dopo il ristorante di Milano cambia volto e guarda avanti

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 25 settembre 2025

25 settembre 2025 | 17:00
 

Dopo quasi sette anni, Bu:r cambia pelle. Il ristorante di Eugenio Boer e di sua moglie Carlotta Perilli, maitre di sala, riapre a Milano con interni completamente rinnovati e un’offerta che guarda più lontano. La sede resta la stessa, nel cuore del quartiere Quadronno, ma lo spazio e la cucina raccontano un nuovo capitolo: più aperto, più dinamico, con la possibilità di vivere l’esperienza anche a pranzo grazie a un menu settimanale dedicato al business lunch da 45 euro.

La nuova sala del ristorante Bu:r

Il restyling porta ancora la firma di kick.office, lo studio che aveva già dato forma all’identità del locale. Questa volta il lavoro punta su toni caldi, ispirati ai colori della terra, e su un’atmosfera più raccolta, dove ogni dettaglio è pensato per rendere l’ambiente misurato e intimo. I nuovi tavoli in massello di faggio firmati Ton diventano il simbolo del legame con la natura e con l’artigianalità, mentre gli elementi iconici che hanno accompagnato i primi anni del ristorante trovano ora una nuova collocazione. La luce, naturale e artificiale, scandisce i momenti della giornata e accompagna i diversi ritmi della sala.

Il team di Bu:r

L’attenzione al progetto estetico dialoga direttamente con la proposta gastronomica. Boer conferma i Classici, con i suoi piatti diventati firma - dal cervo ai risotti fino al piccione - ma introduce anche un nuovo menu degustazione, Le Aromatiche. Qui il punto di partenza non sono proteine o carboidrati, ma erbe, radici, spezie e fiori: elementi solitamente relegati al ruolo di contorno diventano protagonisti assoluti, costruendo una grammatica del gusto differente. La progettazione dei piatti nasce da un profumo o da una nota aromatica - come zenzero, fieno greco, gelsomino, eugenolo, sommacco o dragoncello - a cui si affiancano, solo in un secondo momento, pesci, vegetali e altre materie prime. Il risultato è un percorso che privilegia leggerezza, aromaticità e intensità olfattiva, lontano dalle convenzioni e dalle logiche di consumo rapido.

Bu:r
Via Mercalli 22 - 20122 Milano
Tel +39 02 6206 5383

ristorante milano Eugenio Boer
 
