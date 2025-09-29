A Roma c’è una nuova suite presidenziale che guarda la città dall’alto

Una vista sul Colosseo e sul Rione Monti, una spa privata e spazi che riscrivono il concetto di ospitalità di lusso nella Capitale. Con l’inaugurazione della nuova suite presidenziale, l’FH55 Grand Hotel Palatino di Roma avvia la fase decisiva del percorso che lo porterà a diventare un cinque stelle lusso entro il 2026. È un passaggio chiave, sostenuto da un investimento da 27 milioni di euro, che ha già dato frutti concreti con un +48% di ricavo medio per camera e un +40% di RevPAR.

La nuova suite presidenzale dell'FH55 Grand Hotel Palatino

La suite non è solo un ambiente esclusivo, ma il manifesto del nuovo posizionamento dell’hotel. Spazi iconici, dotazioni di alto livello, un design contemporaneo che dialoga con la città e una filosofia che mette al centro l’esperienza degli ospiti. «Con la Presidential Suite vogliamo dare un segnale forte del nuovo corso dell’FH55 Grand Hotel Palatino - spiega Claudio Catani, vicepresident operations del gruppo. È il simbolo di una trasformazione che eleva la struttura al segmento lusso e incarna la nostra idea di ospitalità: non ostentazione, ma esperienze autentiche, esclusive e personalizzate, sempre in dialogo costante con la bellezza unica di Roma».

Il progetto, pensato inizialmente con una spesa di 20 milioni, ha superato le aspettative arrivando a quota 27. Una scelta che ha riposizionato il Palatino nel segmento lusso e che ha già mostrato effetti tangibili in termini di performance economiche. L’obiettivo dichiarato è mantenere un Gop del 35%, incrementare i ricavi e valorizzare l’immobile sfruttando i multipli di mercato. Ma il restyling non si ferma alla suite presidenziale. Al piano terra saranno realizzate due nuove sale multifunzionali dedicate al segmento Mice, mentre nell’inverno 2025-2026 è previsto il completo rifacimento delle cucine e degli spazi ristorativi. Un percorso che si affianca a un altro tratto distintivo del gruppo, l’esperienza delle “Hidden Gems”: itinerari che intrecciano arte, design e fotografia per accompagnare gli ospiti alla scoperta di una Roma segreta e poco conosciuta.

In un contesto cittadino sempre più affollato dall’arrivo dei grandi brand internazionali, l’FH55 Grand Hotel Palatino punta su una formula indipendente e autentica. La posizione a due passi dal Colosseo, un posizionamento tariffario competitivo, la ristorazione in linea con le altre strutture del gruppo - tra cui una già premiata con una stella Michelin - e soluzioni uniche come la Family Accommodation garantita, insieme a una terrazza panoramica e a servizi tailor-made, sono elementi che rafforzano l’identità dell’offerta. «Non vogliamo offrire semplicemente un soggiorno - sottolinea Catani - ma costruire esperienze su misura, destinate a restare nella memoria. Dal Suite Concierge dedicato agli ospiti delle 15 suite fino ai dettagli come la Juice Lady, che ogni mattina propone una colazione healthy e personalizzata: il nostro obiettivo è sorprendere e coccolare chi ci sceglie».

Il tema della sostenibilità accompagna da vicino la trasformazione. L’hotel ha ottenuto la certificazione ISO 14001 e punta alla Leed Gold, adottando criteri di bioedilizia e sistemi di gestione energetica in linea con i più elevati standard ESG. «La sostenibilità non è per noi una moda, ma un metodo di lavoro - precisa Catani - crediamo che il lusso del presente e futuro debba essere anche responsabile». Anche la distribuzione degli spazi è stata ripensata: il numero di camere è sceso da 200 a 157, così da adeguare le metrature alle nuove esigenze di mercato e arricchire i servizi, con un conseguente aumento dell’occupazione. «Volevamo creare valore non solo per i nostri ospiti, ma anche per il territorio - aggiunge Catani. Più servizi significano più professionalità coinvolte e una maggiore attrattività per Roma come destinazione di lusso».

La nuova suite presidenziale dell'Fh55 Grand Hotel Palatino guarda Roma dall'alto

La Presidential Suite è dunque soltanto l’inizio di un percorso. Dopo l’upgrade a 5 stelle lusso previsto per il 2026, il Palatino proseguirà con l’apertura di un ristorante fine dining e di una nuova terrazza panoramica nel 2027. Parallelamente, sono previsti interventi tecnologici e soft refurbishment anche per le altre strutture del gruppo, dall’FH55 Hotel Calzaiuoli al Grand Hotel Mediterraneo. E sempre nel 2026 a Firenze nascerà un nuovo ristorante in un fondo di proprietà, mentre sono già in valutazione nuove acquisizioni e gestioni per ampliare la presenza del brand.

FH55 Grand Hotel Palatino

Via Cavour 213/M - 00184 Roma

Tel +39 06 481 4927

