Radisson in Francia: nuove aperture tra Parigi, Cannes e La Baule

Radisson Hotel Group annuncia una serie di nuove aperture e acquisizioni in Francia, sostenute da collaborazioni strategiche con importanti gruppi immobiliari come Covivio e Byron Capital. L’operatore internazionale punta a consolidare la propria presenza in destinazioni chiave, con interventi che spaziano dalla conversione di edifici storici alla creazione di nuove strutture nel segmento luxury lifestyle e upscale.

Il Banke Opera Paris di Radisson

«Oltre il 65% dei nostri proprietari possiede più di un hotel con noi», spiega Elie Younes, global chief development officer & executive vice president di Radisson Hotel Group. «La Francia è un mercato strategico in cui intendiamo crescere significativamente. La nostra espansione è sostenuta da partnership a lungo termine e dalla fiducia che i proprietari ripongono nei nostri brand».

Nuove acquisizioni rafforzano il portafoglio francese

Con quattro nuove acquisizioni, il portafoglio francese del Gruppo raggiunge 34 hotel tra operativi e in sviluppo, consolidando la posizione di Radisson come operatore internazionale di riferimento.

Banke Opera Paris, A Radisson Collection Hotel

Prevista per il terzo trimestre 2026, questa struttura di 90 camere sorgerà in un edificio storico del 1907, situato in rue de La Fayette, vicino a Galeries Lafayette e all’Opéra Garnier. L’hotel, recentemente acquisito da un family office spagnolo, sarà ristrutturato con una rilettura contemporanea dell’eleganza parigina, mantenendo la facciata Belle Époque e dettagli architettonici come la scala progettata da Gustave Eiffel. Tra i servizi: atrio del XIX secolo, ristorante, bar, palestra, centro benessere nell’ex caveau della banca e spazi per eventi.

Radisson Blu Hotel, Paris Roissy CDG Airport

L’apertura, prevista entro fine 2025, rafforza la presenza del brand Radisson Blu nell’aeroporto Charles de Gaulle, vicino al Terminal 3 e alla stazione Roissy Val. L’hotel di 305 camere sarà rinnovato nel 2026, con spazi meeting di 1.500 m², terrazza, area benessere con piscina coperta, sauna e hammam. L’acquisizione riflette la collaborazione con Covivio e l’impegno congiunto nella valorizzazione immobiliare.

Con queste due aperture, la presenza del Gruppo nell’Île-de-France sale a 11 hotel per circa 1.700 camere.

Nuove aperture a Cannes e altre destinazioni

Radisson Resort Cannes

Prevista per il 2026, la struttura di 100 camere si affaccia sul lungomare di Cannes La Bocca, a 10 minuti dalla Croisette. Acquisita da Byron Gestion, sarà completamente ristrutturata come resort urbano con accesso diretto alla spiaggia, piscina, giardini e camere con balconi privati.

Hotel & Spa Amoria La Baule

Aperto nel 2025, questo hotel membro di Radisson Individuals si trova nella rinomata località balneare di La Baule e offrirà un’esperienza benessere completa per un soggiorno esclusivo.

Maison Rivoli Paris e Radisson Blu Hotel, Triangle Paris

Maison Rivoli Paris, parte della Radisson Collection, proporrà un’esperienza luxury lifestyle nel cuore di Parigi. Radisson Blu Hotel, Triangle Paris, situato all’interno del complesso futuristico Triangle, punterà su architettura innovativa e sostenibilità, diventando un nuovo riferimento dello skyline parigino.

Consolidamento del portfolio francese

L’espansione segue il successo del Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel, che ha segnato l’ingresso del brand lifestyle di lusso in Francia. L’hotel, situato in un edificio del XIV secolo nel Vieux Lyon, unisce fascino storico ed eleganza contemporanea. Altri esempi recenti includono il Radisson Blu Hotel, Montpellier e Le Relais de la Malmaison, membro di Radisson Individuals, vicino a Parigi.

© Riproduzione riservata