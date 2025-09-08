EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Dal 12 al 14 settembre 2025, la città di Gragnano ospita la 23ª edizione di Gragnano Città della Pasta, evento che trasforma il borgo campano in un palcoscenico a cielo aperto. La manifestazione celebra la Pasta di Gragnano IGP, simbolo della gastronomia italiana, attraverso degustazioni, showcooking, talk, musica ed esperienze immersive che uniscono gusto e cultura.

Degustazioni e showcooking stellati per Gragnano Città della Pasta 2025

Tutto pronto a Gragnano per l'annuale Festa della Pasta

Organizzata dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, con il sostegno del Comune di Gragnano e della Regione Campania, la kermesse richiama ogni anno migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero, consolidandosi come un punto di riferimento nell’agenda enogastronomica nazionale.

Una diva chiamata Pasta di Gragnano

La Pasta di Gragnano IGP è celebrata come una vera e propria star: ogni formato, dal pacchero al fusillo, dallo spaghetto al rigatone, diventa protagonista in un percorso narrativo che rievoca il cinema. L’evento propone la “Walk of Taste”, un red carpet del gusto in stile hollywoodiano, arricchito da photo booth cinematografici, performance dal vivo e showcooking ispirati ai grandi film.

Degustazioni e showcooking stellati per Gragnano Città della Pasta 2025

La pasta di Gragnano Igp protagonista assoluta

L’inaugurazione e il Premio Culturale

La cerimonia inaugurale avrà luogo il 12 settembre con il simbolico “Taglio degli Spaghetti”. A seguire, la consegna del Premio Culturale Gragnano Città della Pasta, istituito dal Comune e sostenuto dalla Regione Campania, che quest’anno sarà conferito a Serena Rossi. L’attrice napoletana rappresenta versatilità e legame con il territorio, qualità che richiamano i valori della Pasta di Gragnano IGP.

Degustazioni e showcooking stellati per Gragnano Città della Pasta 2025

Tutta Gragnano coinvolta nella Festa della Pasta

Il riconoscimento sarà un’opera dello scultore Domenico Sepe, ispirata all’unione tra pasta e cinema. Dopo la premiazione, Serena Rossi parteciperà a un talk insieme al regista Paolo Genovese e si esibirà in un repertorio musicale.

Esperienze, showcooking e chef stellati

Durante i tre giorni, le strade e le piazze di Gragnano ospiteranno cooking show, laboratori per bambini, concerti, spettacoli teatrali e visite guidate ai pastifici e alla Valle dei Mulini, culla della produzione della Pasta di Gragnano IGP.

Degustazioni e showcooking stellati per Gragnano Città della Pasta 2025

I caratteristici vicoli di Gragnano durante la Festa della Pasta

Saranno presenti sia chef stellati (Luigi Tramontano, Domenico Stile, Ciro Sicignano, Domenico Iavarone, Nicola Somma) sia interpreti della cucina tradizionale, ognuno con la propria visione e capacità di valorizzare la pasta. Tra le novità di quest’anno, uno stand dedicato ai fritti di pasta, che esalta la versatilità di questo prodotto.

Omaggio filatelico e identità visiva

Il 14 settembre sarà presentato l’Annullo Filatelico celebrativo, in collaborazione con Poste Italiane, con 100 cartoline da collezione distribuite gratuitamente. L’immagine ufficiale dell’edizione 2025 porta la firma dell’illustratore Filippo Fontana.

Degustazioni e showcooking stellati per Gragnano Città della Pasta 2025

Un antico Pastificio, sede del Consorzio della Pasta di Gragnano Igp

La storia e il valore della Pasta di Gragnano

La Pasta di Gragnano IGP affonda le sue radici nel XVI secolo, nata dall’incontro tra la migliore semola di grano duro, l’acqua sorgiva della valle e un microclima ideale per l’essiccazione. Oggi, i pastai continuano a custodire e tramandare questa eccellenza, che rappresenta un patrimonio riconosciuto a livello internazionale.

Degustazioni e showcooking stellati per Gragnano Città della Pasta 2025

Visite guidate ai pastifici della zona di Gragnano

Gragnano Città della Pasta 2025” si conferma un’occasione unica per scoprire un prodotto che unisce cultura, gusto e convivialità, espressione autentica della cucina italiana.

Luigi Tramontano Domenico Stile Ciro Sicignano Domenico Iavarone Nicola Somma Gragnano Città della Pasta Pasta di Gragnano IGP evento enogastronomico degustazioni pasta showcooking stellati Premio Culturale Gragnano Serena Rossi Gragnano chef stellati Campania Valle dei Mulini pastifici Gragnano
 
