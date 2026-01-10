Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 10 gennaio 2026  | aggiornato alle 12:10 | 116714 articoli pubblicati

STM
julius meinl
julius meinl

Armani e Symphony Global: una nuova alleanza per l’hotellerie di alta gamma

Il gruppo Armani annuncia una joint venture con Symphony Global di Mohamed Alabbar per lo sviluppo esclusivo mondiale di Hotels & Resorts. L’accordo amplia un percorso iniziato con Dubai e Milano e punta a nuove destinazioni

 
10 gennaio 2026 | 10:52

Armani e Symphony Global: una nuova alleanza per l’hotellerie di alta gamma

Il gruppo Armani annuncia una joint venture con Symphony Global di Mohamed Alabbar per lo sviluppo esclusivo mondiale di Hotels & Resorts. L’accordo amplia un percorso iniziato con Dubai e Milano e punta a nuove destinazioni

10 gennaio 2026 | 10:52
 

Il gruppo Armani rafforza la propria presenza nel mondo dell’ospitalità siglando una nuova joint venture con Symphony Global, società di investimento privato guidata da Mohamed Alabbar. L’accordo prevede l’esclusiva mondiale per lo sviluppo di nuovi Armani Hotels & Resorts, ampliando un percorso già avviato con successo in alcune delle principali capitali internazionali.

armani

Armani e Symphony Global, una visione comune per l’hotellerie di lusso

Un progetto che guarda alle destinazioni chiave

La joint venture nasce con l’obiettivo di sviluppare un portafoglio selezionato di strutture alberghiere a marchio Armani in località considerate strategiche per il turismo di fascia alta. L’intesa si inserisce in una visione di lungo periodo che punta a integrare ospitalità, design e cultura del vivere italiano, mantenendo una coerenza stilistica riconoscibile.

«L’ospitalità rappresenta un’estensione naturale del nostro modo di intendere lo stile», è il principio che da sempre accompagna l’ingresso del gruppo Armani in questo settore.

Da Dubai a Milano, un percorso già consolidato

L’accordo con Symphony Global si fonda su una collaborazione avviata negli anni con l’apertura dell’Armani Hotel Dubai, ospitato all’interno del Burj Khalifa, e proseguita con l’Armani Hotel Milano, in via Manzoni. Due progetti che hanno definito un modello di ospitalità in cui design, accoglienza e proposta gastronomica dialogano in modo coerente.

Queste esperienze hanno contribuito a consolidare la presenza del brand nel settore luxury hospitality, facendo degli hotel Armani luoghi riconoscibili non solo per l’estetica, ma anche per l’attenzione al dettaglio e alla qualità dell’esperienza.

Ospitalità, cucina e stile come linguaggio unico

Nel modello Armani Hotels & Resorts, la ristorazione assume un ruolo centrale. Le proposte gastronomiche diventano parte integrante del racconto del brand, interpretando la cucina italiana in chiave contemporanea e internazionale. Un approccio che dialoga con il mondo del food di alta gamma, sempre più legato all’esperienza complessiva del soggiorno.

La nuova joint venture punta a rafforzare questo equilibrio, sviluppando strutture in cui ospitalità, cucina e stile di vita convivono in un linguaggio unitario, pensato per un pubblico globale.

Una strategia che guarda al lungo periodo

Con questo accordo, il gruppo Armani conferma una strategia di crescita misurata e selettiva nel settore alberghiero. Non una corsa all’espansione, ma un progetto che privilegia la qualità delle destinazioni e la coerenza del marchio, affidandosi a un partner con una solida esperienza internazionale nel real estate e nell’hospitality.

Un passo che rafforza il ruolo dell’Italia come riferimento culturale e creativo anche nel mondo dell’ospitalità di lusso.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Armani Hotels & Resorts joint venture Armani Symphony Global Mohamed Alabbar ospitalità di lusso hotel di design ristorazione d’autore lifestyle italiano turismo internazionale hospitality italiana
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Fontina DOP
Consorzio Asti DOCG
Lesaffre
Galbani Professionale
Fontina DOP
Consorzio Asti DOCG
Lesaffre
Galbani Professionale
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026