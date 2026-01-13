Art Basel Hong Kong 2026 tra nuove gallerie e grandi installazioni d'arte

Art Basel Hong Kong 2026 si terrà dal 27 al 29 marzo all’Hong Kong Convention and Exhibition Centre, con giornate di preview il 25 e 26 marzo. La fiera accoglierà 240 gallerie provenienti da 42 Paesi, di cui 29 con sede a Hong Kong, confermandosi come piattaforma internazionale di riferimento per il mercato dell’arte contemporanea e rafforzando il ruolo della metropoli cinese come hub culturale e commerciale dell’area Asia-Pacifico.

Art Basek Hong Kong 2026, dal 27 al 29 marzo

Nuove gallerie e settori curatoriali dedicati all’arte recente

L’edizione 2026 segna l’ingresso di 32 nuove gallerie, a testimonianza della vitalità e dell’attrattività della fiera. Tra i debutti figurano A Lighthouse called Kanata (Tokyo), The Commercial (Sydney), Pilevneli (Istanbul), Uffner & Liu (New York) e Galería Casado Santapau (Madrid). Dall’Italia tornano presenze consolidate come Cardi Gallery, Galleria Continua, MASSIMODECARLO, Mazzoleni, Francesca Minini, Galleria Massimo Minini, Galleria Lorcan O’Neill Roma e Tornabuoni Art.

32 nuove gallerie all'edizione 2026 di Art Basel Hong Kong

Tra le novità curate spicca il settore Echoes, dedicato a opere realizzate negli ultimi cinque anni. Dieci stand presenteranno progetti focalizzati, con un massimo di tre artisti ciascuno. Tra gli highlight, Max Estrella (Madrid) porterà le mappe ricamate di Tiffany Chung e le sculture di libri intagliati di Miler Lagos, mentre Double Q Gallery (Hong Kong) proporrà un’installazione immersiva dell’artista polacca Natalia Zaluska.

Encounters e il nuovo modello curatoriale condiviso

Il settore Encounters, dedicato a installazioni monumentali, sculture e performance, introduce un approccio curatoriale collettivo. Il progetto è affidato a un gruppo di quattro curatori asiatici, guidati da Mami Kataoka, insieme a Isabella Tam, Alia Swastika e Hirokazu Tokuyama. Questo modello congiunto valorizza prospettive transregionali e rafforza il carattere immersivo e sperimentale del settore.

Programmi pubblici, cinema e dialogo culturale

Il Public Program cittadino torna con eventi gratuiti diffusi, tra proiezioni cinematografiche, talk e collaborazioni istituzionali. Il Film Program sarà curato da Ellen Pau, segnando la prima volta in cui un artista assume la direzione del programma cinematografico della fiera.

Diversi Talk in programma ad Art Basel Hong Kong 2025

Le Conversations includeranno una giornata guest-curated da Venus Lau, Direttrice del Museum MACAN di Jakarta, figura di riferimento per l’approccio interdisciplinare alla curatela contemporanea.

Commissioni pubbliche e settori emergenti

Prosegue per il quinto anno la collaborazione tra Art Basel e M+, con una nuova commissione per la M+ Façade, presentata da UBS. Dal 23 marzo 2026, Shahzia Sikander presenterà l’opera animata 3 to 12 Nautical Miles, una riflessione visiva su potere, commercio e scambi globali.

Completano il panorama i settori Discoveries, con 25 gallerie emergenti, e Insights, focalizzato su progetti curati dedicati ad artisti dell’Asia e dell’area Asia-Pacifico.