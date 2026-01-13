Festival di Cannes 2026: tutto pronto per l’appuntamento internazionale del cinema

La 79ª edizione del Festival de Cannes è programmata dal 12 al 23 maggio 2026 nella città di Cannes, sulla Costa Azzurra francese, presso il Palais des Festivals et des Congrès. Il Festival si conferma uno degli eventi cinematografici più importanti al mondo, attirando ogni anno professionisti del settore, star internazionali, critici e appassionati, con una combinazione di proiezioni, premiere, conferenze, mercati e premi prestigiosi.

Robert Pattinson e Jennifer Lawrence sul red carpet del Festival di Cannes nel 2025

Il calendario del Festival: durata e appuntamenti principali

Il Festival di Cannes 2026 si articolerà su 12 giorni di programmazione cinematografica, con proiezioni in concorso, fuori concorso, sezioni parallele e iniziative collaterali. La durata prevista dall’12 al 23 maggio 2026 permette una ricca struttura di proiezioni e appuntamenti speciali.

Resta invece ancora da definire il calendario completo della sezione dedicata alle attività commerciali e di mercato, nota come Marché du Film, dove professionisti del settore incontrano buyer e distributori per contrattazioni e accordi di distribuzione.

Un festival internazionale: cinema, premi e mercato

Il Festival di Cannes rappresenta da sempre un palcoscenico globale per il cinema d’autore, con proiezioni in anteprima mondiale, première e un ricco programma di premi tra cui la prestigiosa Palma d’Oro. Ogni anno registi, attori e produttori da tutto il mondo partecipano al Festival per presentare i propri lavori, confrontarsi con la stampa e incontrare buyer e professionisti dell’industria cinematografica.

Il Festival comprende inoltre sezioni come il Marché du Film, uno dei principali mercati cinematografici internazionali, dove si tengono incontri di business e trattative commerciali tra distributori e team di produzione.

Perché Cannes è un evento di riferimento nel cinema internazionale

Fin dalla sua prima edizione, il Festival di Cannes ha consolidato la sua reputazione come piattaforma di scoperta e promozione di nuovi talenti e opere cinematografiche di rilievo. Sezione competitiva, jure internazionali, spettacoli e proiezioni offrono un’occasione unica di visibilità globale per film di ogni genere, dal cinema d’autore alla grande produzione.

Il Festival è anche un momento di celebrazione per il cinema mondiale grazie alla sua capacità di unire pubblico, critici, professionisti e media internazionali in un’esperienza culturale di grande impatto.