Tefaf Maastricht 2026: 276 gallerie in mostra dal Rinascimento al design contemporaneo

Tefaf Maastricht 2026 si prepara ad accogliere collezionisti, istituzioni e appassionati d’arte con un programma di altissimo livello. La fiera, universalmente riconosciuta come uno dei principali eventi mondiali per arte, antiquariato e design, presenterà 276 gallerie internazionali provenienti da 24 paesi e 5 continenti. L’evento si svolgerà al Maastricht Exhibition & Conference Centre (MECC) dal 14 al 19 marzo 2026, con anteprima esclusiva il 12 e 13 marzo su invito.

Tefaf Maastricht si distingue per la qualità e l’autenticità delle opere esposte. L’evento offre un’ampia selezione di pezzi che abbracciano 7.000 anni di storia dell’arte, dall’arte antica a quella contemporanea. Ogni opera è rigorosamente verificata, rendendo la fiera un punto di riferimento imprescindibile per collezionisti d’arte, musei e operatori del mercato globale.

Ampia offerta espositiva: Main Fair, Focus e Showcase

La Fiera principale comprende otto sezioni: dipinti, opere su carta, antiquariato, arte antica, gioielli, arte moderna e contemporanea, design e arte africana e oceanica. Quest’anno, 22 gallerie partecipano per la prima volta, mentre numerosi espositori storici tornano a presentare le loro collezioni, garantendo continuità e qualità espositiva.

L’area Focus, introdotta nel 2024, approfondisce la conoscenza di artisti pionieristici e periodi storici meno esplorati. Tra i partecipanti 2026 figurano Galerie Thomas Schulte (Robert Mapplethorpe), TAFETA (Ladi Kwali), Demisch Danant (Antoine Vollon), Galerie Van den Bruinhorst (Gerrit Rietveld), Ceysson & Bénétière (Patrick Saytour), Alexis Lartigue (Sam Francis) e Galerie Maria Wettergren (Margrethe Odgaard). Questa sezione consente ai visitatori di confrontare opere storiche e contemporanee, ampliando la prospettiva sulle tendenze artistiche globali.

La sezione Showcase supporta giovani gallerie emergenti, ospitando nove espositori che rappresentano la stessa eccellenza della fiera principale, dal Rinascimento al design messicano del XXI secolo. Tra le gallerie selezionate vi sono AGO Projects, Erik Bijzet Sculpture and Works of Art, Galerie Boquet, Dries Criel, DEVALS, Van Herck - Eykelberg, Roberti Fine Art, Torres Nieto Fine Arts e Trias Art Experts. Inoltre, il J.P. Morgan Private Bank Showcase Prize premierà un partecipante per talento e contributo artistico, evidenziando l’importanza dei mercanti emergenti.

Tefaf Summit: cultura e politiche pubbliche

Il Tefaf Summit 2026, che si terrà il 16 marzo, affronterà il tema “Oltre l’impatto economico - Ripensare la cultura nelle politiche pubbliche”. Il forum ospiterà oltre 30 esperti internazionali, tra leader di pensiero, consulenti politici e rappresentanti del settore pubblico e privato dell’arte. Il Summit funge da piattaforma per discussioni approfondite e collaborazione tra operatori culturali, favorendo soluzioni concrete e promuovendo la consapevolezza sull’importanza della cultura a livello globale.

L’evento è sostenuto dal Global Lead Partner di Tefaf Maastricht, AXA XL, e si conferma come uno degli appuntamenti più significativi per riflettere sull’impatto dell’arte e delle politiche culturali, sia sul mercato internazionale sia sullo sviluppo della creatività contemporanea.