Dry January a Roma: mixology low alcol e rituali detox al Rome Cavalieri

Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, iconico indirizzo dell’ospitalità romana, dedica il mese di gennaio a un percorso di benessere ispirato al Dry January, iniziativa di origine anglosassone che invita a rinunciare all’alcol per favorire equilibrio, consapevolezza e uno stile di vita più sano. Un approccio che si traduce in benefici percepibili in breve tempo: maggiore leggerezza fisica, mente più lucida e una diffusa sensazione di armonia, ideale per iniziare l’anno all’insegna del benessere.

Signature Ritual Live Well – Be Well al Cavalieri Grand Spa Club

Dry January a Roma: uno stile di vita consapevole

Il Dry January promuove una pausa volontaria dal consumo di alcol, incoraggiando un rapporto più equilibrato con il proprio corpo. Un concetto che al Rome Cavalieri si esprime attraverso esperienze dedicate, capaci di coniugare piacere, relax e cura di sé in un contesto di assoluta eccellenza.

Mixology 0% di alto livello al Tiepolo Lounge

In linea con questa filosofia, il Tiepolo Lounge propone una raffinata selezione di cocktail analcolici, frutto della ricerca del cocktail curator Angelo Severini, da sempre attento alle potenzialità della mixology 0%. I drink sono realizzati con liquori e distillati analcolici di alta qualità, studiati per replicare struttura aromatica e complessità degli spiriti tradizionali, offrendo un’esperienza elegante e appagante, senza compromessi.

Cocktail analcolici di alta mixology al Tiepolo Lounge

Tra le proposte:

The No-Loma : succo fresco di pompelmo rosa, lime e sciroppo d’agave, completato con soda al pompelmo e servito in un bicchiere Tumbler alto con fetta di pompelmo

Hyper Tonic : una goccia di Hyper Low Gin, combinato con Fever Tree Indian Tonic Water, servito in Long Drink con una rondella di lime disidratato

Come Margarita : Almave Blanco - acquavite analcolica premium a base di agave blu del Messico, creata per replicare il gusto e la complessità di un tequila blanco senza alcol - con lime fresco e sciroppo d’agave, shakerato e servito in una coppetta da cocktail con un tocco di sale nero

Lady In White: Tanqueray 0.0, succo di limone e sciroppo di zucchero, shakerato e servito in coppa Martini con twist di limone

Cavalieri Grand Spa Club: il benessere passa dal corpo

Il percorso dedicato al Dry January si completa al Cavalieri Grand Spa Club, con il trattamento Signature Ritual Live Well - Be Well, studiato per amplificare i benefici della pausa dall’alcol attraverso l’utilizzo di prodotti naturali ad alta efficacia.

Un momento di relax dedicato al benessere totale nella Cavalieri Grand Spa Club

Il rituale prevede:

Scrub esfoliante a base di cristalli di sale del Mar Morto, polvere di riso e semi d’uva

Maschera idratante all’aloe con profumo di zenzero e agrumi

Massaggio finale con oli essenziali selezionati in base all’effetto desiderato: lavanda anti-stress, oli agrumati energizzanti, alghe e olio di Chia detox, eucalipto e menta ideali dopo l’attività fisica

Un trattamento che prepara al meglio per un aperitivo rigenerante al Tiepolo Lounge, immersi in un’atmosfera elegante, impreziosita dalle opere della collezione d’arte privata dell’hotel.

Un nuovo inizio tra equilibrio e piacere

Con queste proposte, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel invita a vivere il Dry January come un autentico percorso di benessere, in cui stile di vita sano, piacere sensoriale e attenzione al dettaglio convivono armoniosamente. Un approccio che nasce a gennaio, ma che accompagna gli ospiti durante tutto l’anno.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136 Roma RM

Tel +39 06 35091