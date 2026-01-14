Il Salone del Mobile di Milano si conferma tappa chiave per il design globale

Dal 21 al 26 aprile 2026 torna a Fiera Milano Rho il Salone Internazionale del Mobile, uno degli appuntamenti più importanti nel calendario globale dell’industria del design e dell’arredo. L’evento celebra l’abitare contemporaneo e la creatività applicata alle soluzioni d’arredo, attirando ogni anno migliaia di professionisti, buyer, designer, studenti e appassionati da tutto il mondo.

Dal 21 al 26 aprile 2026 torna a Fiera Milano Rho il Salone Internazionale del Mobile (foto Ruggiero Scardigno)

Un hub globale di design e innovazione per l’arredo

Nata nel 1961 per promuovere le esportazioni dell’industria dell’arredo italiana, il Salone Internazionale del Mobile si è progressivamente affermato come evento di riferimento mondiale per il settore design.

La manifestazione riunisce un ampio ventaglio di prodotti d’arredo - dai mobili per camere da letto alle soluzioni per il living, dalle sedute ai complementi e agli spazi outdoor - e diventa palcoscenico per le proposte di aziende e brand che interpretano le tendenze di consumo, estetiche e funzionali per la casa contemporanea.

Il Salone agisce anche come laboratorio di sperimentazione e contaminazione tra realtà produttive e creative, offrendo numerose opportunità di incontro e di dialogo tra operatori, progettisti, supplier e pubblico.

Design, arredo e prospettive di mercato

Oltre alla vetrina espositiva principale, il Salone del Mobile stimola confronti culturali e professionali attraverso talk, workshop e installazioni site-specific che esplorano nuovi linguaggi e soluzioni. La manifestazione si conferma inoltre un momento chiave per definire le traiettorie del mercato dell’arredo e del design, combinando estetica, materiali, tecnologie e stili di vita.

Con la sua atmosfera inclusiva e internazionale, il Salone attira non solo operatori settoriali ma anche una comunità sempre più vasta di design lover interessati alle novità in fatto di prodotto, spazi e narrazioni dell’abitare.

Programma di visita: pubblico, professionisti e studenti

La manifestazione mantiene una struttura articolata per soddisfare diverse tipologie di pubblico: