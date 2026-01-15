Bergamo capitale del cioccolato per quattro giorni: artigiani, solidarietà e cultura food

Dal 22 al 25 gennaio il Sentierone di Bergamo ospita la 13ª edizione della Festa del Cioccolato, appuntamento ormai consolidato nel calendario cittadino e nel circuito nazionale degli eventi dedicati al cacao. L’iniziativa, organizzata da Promozioni Confesercenti, porta nel centro piacentiniano artigiani e maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane e da alcune realtà europee, trasformando il cuore della città in uno spazio di incontro tra gusto, artigianalità e cultura gastronomica.

Sul Sentierone di Bergamo torna la Festa del Cioccolato

Stand, territori e lavorazioni artigianali

I circa 20 operatori presenti rappresentano un ampio mosaico geografico che va dal Piemonte alla Sicilia. Ogni stand racconta una storia fatta di materie prime selezionate e tecniche di lavorazione del cacao, con proposte che spaziano dal fondente al latte, dal bianco alle versioni aromatizzate e speziate. Tra le presenze più attese c’è il cioccolato di Modica, simbolo di una tradizione che ha saputo mantenere intatto il metodo di lavorazione a freddo, accanto a specialità europee come i dolci tipici ungheresi.

Venti artigiani da tutta Italia e dall’Europa propongono specialità al cacao

Gli appuntamenti del lungo fine settimana

L’apertura ufficiale è fissata per giovedì 22 gennaio alle 16.00, con la realizzazione e il taglio della maxi tavoletta di cioccolato lunga 20 metri, preparata partendo da cioccolato caldo temperato e distribuita al pubblico. Venerdì sera il cioccolato entra in cucina con la cena solidale alla Trattoria D’Ambrosio da Giuliana, dove vengono servite tagliatelle al cacao ispirate a una ricetta dei fratelli Cerea del ristorante “Da Vittorio”. Il ricavato è interamente devoluto in beneficenza.

La Notte Nera e la scultura di cioccolato

Sabato 24 gennaio è il momento della Notte Nera, con gli stand aperti fino alle 22.00 per degustazioni e assaggi di cioccolata calda. La chiusura della manifestazione, domenica 25 gennaio, è affidata allo scultore Bruno Manenti, che realizza una scultura di cioccolato partendo da un cubo di 20 kg, quest’anno dedicata ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Un evento che dialoga con la città

Gli stand sono aperti dalle 9.00 alle 19.30, con prolungamento serale il sabato. Come sottolinea Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo, «la Festa del Cioccolato rappresenta l’avvio dell’anno degli eventi e un’occasione per valorizzare il centro cittadino attraverso un’iniziativa capace di attrarre un pubblico ampio e trasversale». L’obiettivo è confermare i numeri della scorsa edizione, che ha registrato 30 mila visitatori in quattro giorni, generando ricadute positive anche per il commercio locale nel periodo dei saldi invernali.