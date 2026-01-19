Scirubetta 2026, fissate le date della quattro giorni dedicata al gelato d’autore

Scirubetta, il festival del gelato d’autore, tornerà sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria dal 12 al 15 settembre 2026. L’annuncio, ufficiale, è arrivato dal Sigep World di Rimini. Una conferma attesa, che rimette la Calabria al centro di uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario gastronomico italiano.

La comunicazione è stata fatta nello spazio della Regione, sotto il marchio Calabria Straordinaria, con il presidente di Conpait Angelo Musolino affiancato dal direttivo nazionale dell’associazione dei pasticceri italiani. Accanto a loro, le istituzioni regionali e gli enti di promozione agricola, a testimonianza di un percorso che ormai va oltre il singolo evento e si muove su un piano più strutturato. In questo senso, la conferma della partnership con la Città metropolitana di Reggio Calabria è uno dei punti fermi dell’edizione 2026. Anche il prossimo anno Scirubetta verrà infatti sostenuto come appuntamento strategico per il territorio, capace di intrecciare turismo, artigianato e filiere agroalimentari locali. Un modello di collaborazione che negli anni ha contribuito a far crescere il festival in modo coerente, sia dal punto di vista organizzativo sia sul piano della visibilità nazionale.

Dentro questo percorso si inserisce anche il rapporto con Confartigianato, che ha scelto Scirubetta come spazio di confronto già nella scorsa edizione, partecipando con una delegazione guidata dal presidente nazionale. Una presenza che ha dato peso e credibilità a una manifestazione sempre più osservata dal mondo dell’artigianato dolciario. La collaborazione proseguirà anche nel 2026, con nuovi momenti di dialogo e iniziative pensate per raccontare il lavoro, le competenze e le prospettive di un settore in continua evoluzione. Guardando al programma, gli organizzatori hanno anticipato un’edizione ancora più ampia sul fronte dei contenuti. A Reggio Calabria sono attesi maestri gelatieri, pastry chef, tecnici, giornalisti e rappresentanti delle principali scuole di pasticceria italiane. Settembre, quindi, si annuncia come un periodo di forte movimento per la città, che si prepara ad accogliere professionisti, appassionati e famiglie lungo il suo affaccio sullo Stretto.

L’edizione 2026, fanno sapere gli organizzatori, punterà su un percorso degustativo più articolato e su un calendario fitto di laboratori, showcooking e appuntamenti dedicati alla cultura del gelato artigianale. L’obiettivo dichiarato è quello di superare i numeri delle scorse edizioni, che hanno portato a Reggio decine di migliaia di visitatori, con ricadute concrete su ospitalità e accoglienza.