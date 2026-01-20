La pizza Margherita come non è mai stata servita nel nuovo menu de La Piedigrotta

Menu Apri login
Margherita Obsession è la nuova proposta 2026 firmata da Antonello Cioffi per La Piedigrotta di Varese: un Menu Experience interamente dedicato alla pizza Margherita in sette portate, un pre- dessert e una pizza dolce

 
Margherita Obsession è la nuova proposta 2026 firmata da Antonello Cioffi per La Piedigrotta di Varese: un Menu Experience interamente dedicato alla pizza Margherita in sette portate, un pre- dessert e una pizza dolce

Dalla visione creativa di Antonello Cioffi, titolare de La Piedigrotta di Varese, prende forma Margherita Obsession, la nuova proposta in arrivo nel 2026, interamente dedicata alla pizza Margherita, simbolo universale della cucina italiana nel mondo. Il progetto nasce da un approccio rigoroso e al tempo stesso creativo, che mette al centro la pizza più iconica di sempre, esplorandone tutte le potenzialità espressive senza mai allontanarsi dalla sua identità originaria.

Tagliatelle all'assassina

Menu Experience 2026: un percorso dedicato alla pizza Margherita

La nuova versione del Menu Experience è costruita come un vero e proprio percorso degustazione, interamente ispirato alla Margherita e ai suoi tre elementi fondanti: pomodoro, mozzarella e basilico. Ogni portata reinterpreta questi ingredienti attraverso forme, consistenze e presentazioni diverse, dando vita a piatti che evocano preparazioni differenti, ma che restano sempre e inequivocabilmente pizza Margherita.

Sushi pizza

Sette portate, un pre-dessert e una pizza dolce

Margherita Obsession si compone di 7 portate, un pre-dessert e una pizza dolce, in un susseguirsi di piatti che riprendono alcune creazioni iconiche del Menu Experience “classico”, affiancate da nuove proposte pensate appositamente per questo progetto. Il risultato è una proposta unica a livello mondiale, capace di sorprendere attraverso la sottrazione, la precisione tecnica e una ricerca maniacale sulle materie prime.

Pizza hot dog

Un racconto gastronomico tra semplicità e perfezione

Il menu si sviluppa come un racconto coerente, in cui ogni passaggio contribuisce a costruire un’esperienza completa. Semplicità, equilibrio e sorpresa guidano il percorso, trasformando la degustazione in un viaggio che accompagna l’ospite dall’inizio alla fine senza forzature, ma con continui cambi di ritmo e prospettiva.

Mozzarella di Bufala Campana

«Per me, da sempre, la Margherita rappresenta una magnifica “ossessione”, è la pizza perfetta, nella sua geniale semplicità. “Margherita Obsession” è il mio tributo alla pizza più iconica di sempre, tante diverse rivisitazioni che fanno di questo menu degustazione un appuntamento imperdibile per gli amanti della pizza».

La Piedigrotta
Via Gian Domenico Romagnosi, 9 - 21100 Varese
Tel +39 0332 287983

© Riproduzione riservata STAMPA

 
