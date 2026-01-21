Menu Apri login
21 gennaio 2026

Per la prima volta nella sua storia, la Stazione di Milano Centrale ospiterà una struttura alberghiera di alto profilo. L’iniziativa, promossa da Grandi Stazioni Retail, segna un passo significativo nella trasformazione delle grandi stazioni italiane in luoghi multifunzionali, integrati con la vita urbana e capaci di offrire servizi diversificati.

La stazione di Milano Centrale accoglie il suo primo hotel internazionale di lusso

Il render di come sarà l'hotel della Stazione di Milano Centrale

Un progetto frutto di selezione internazionale

Dopo un processo di selezione che ha coinvolto oltre 15 operatori internazionali, Pacini Group S.p.A. è stato scelto come partner operativo per la gestione e la commercializzazione della struttura. «Portare l’ospitalità all’interno di un luogo iconico come Milano Centrale significa coniugare rispetto per la storia, visione contemporanea e capacità di interpretare le esigenze di una clientela internazionale», afferma Emidio Pacini, ceo e founder di Pacini Group.

Architettura e design tra tradizione e contemporaneità

La progettazione architettonica è affidata allo Studio RMA dell’architetto Roberto Murgia, mentre per il design degli interni è stato coinvolto lo Studio Marco Piva, realtà di riferimento nel panorama internazionale dell’hospitality di alto livello. Il progetto punta a preservare l’identità storica della stazione, offrendo allo stesso tempo un’esperienza contemporanea e distintiva.

Ospitalità e rigenerazione urbana

Il nuovo hotel rappresenta parte di una strategia più ampia di rigenerazione urbana, che mira ad ampliare l’offerta di servizi di alto valore all’interno delle stazioni. «L’arrivo della prima struttura alberghiera in una stazione italiana rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di trasformazione delle stazioni in ecosistemi complessi e plurali», spiega Elena Sorlini, ceo di Grandi Stazioni Retail.

Standard internazionali e futuro sviluppo

La struttura sarà affiliata a un primario marchio alberghiero internazionale, il cui nome sarà annunciato nei prossimi mesi. L’obiettivo è creare un’esperienza adatta sia alla clientela leisure sia a quella business, caratterizzata da comfort elevati e servizi evoluti, in dialogo costante con il contesto urbano circostante.

Milano Centrale hotel ospitalità di lusso Pacini Group Grandi Stazioni Retail rigenerazione urbana turismo design Studio Marco Piva architettura
 
Hospitality

