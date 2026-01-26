Avignone, La Mirande volta pagina in cucina e punta sull'italiano Michele Donvito

Menu Apri login
lunedì 26 gennaio 2026

26 gennaio 2026 | 11:44

Dopo l’uscita di scena di Florent Pietravalle, il ristorante La Mirande di Avignone in Francia apre una nuova fase del proprio percorso gastronomico. La tavola, valutata 17,5/20 dalla guida Gault&Millau e insignita di 4 toques, ha affidato a partire da gennaio 2026 la guida delle sue cucine allo chef italiano Michele Donvito. Un passaggio di consegne che avviene in uno dei luoghi più simbolici della città, ai piedi del Palais des Papes, cuore storico e culturale della Provenza.

Michele Donvito, nuovo chef del ristorante La Mirande  DONVITO

Michele Donvito, nuovo chef del ristorante La Mirande

Dall’Italia alla Francia, un percorso costruito nel tempo

Prima di approdare ad Avignone, Michele Donvito ha costruito il proprio profilo professionale attraverso esperienze che ne hanno segnato l’identità. La formazione prende avvio in Italia, alla Locanda Margon in Trentino, dove accanto allo chef Alfio Ghezzi si confronta con una cucina di precisione, legata al territorio e al rispetto della materia prima. È qui che matura un approccio metodico, attento al dettaglio e all’equilibrio dei sapori.

Il trasferimento in Francia rappresenta una tappa fondamentale. A Nîmes, nella cucina di Jérôme Nutile, Donvito assimila i codici della grande tradizione gastronomica francese, affinando rigore e tecnica. Un passaggio che contribuisce a dare solidità a un percorso già orientato verso una cucina essenziale e leggibile.

