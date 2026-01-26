Sul lago di Como (nel 2028) sorgerà un altro hotel di lusso

Il lago di Como si prepara ad ospitare una nuova struttura di lusso. Nel 2028 è infatti prevista l’apertura del Corinthia Lake Como, un resort firmato Corinthia Hotels che nascerà a Menaggio, accanto al secondo campo da golf più antico d’Italia, in uno dei punti più panoramici della sponda occidentale del lago.

Vista su Menaggio (Co), dove sorgerà il nuovo hotel di lusso di Corinthia

Il complesso comprenderà 58 camere e sarà affiancato da un beach club direttamente affacciato sull’acqua, nella parte più ampia del lago. L’idea è quella di completare e valorizzare l’area del golf club con nuovi spazi dedicati al benessere, alla ristorazione e alla vita all’aria aperta, creando un luogo pensato per chi cerca un soggiorno lento, immerso nel paesaggio, senza rinunciare a servizi di alto livello. Il Corinthia Lake Como sarà la seconda struttura del gruppo in Italia e unirà edifici storici restaurati a nuove architetture distribuite lungo il profilo naturale del terreno. Le aree comuni troveranno spazio in tre ville che ospiteranno hall, lounge e golf club, tutte orientate verso il lago e le montagne. Le camere e le suite, invece, saranno inserite in modo discreto nel pendio, con uno stile che richiama l’eleganza sobria dei borghi lariani e l’identità di Menaggio.

Grande attenzione sarà dedicata alla spa e alle esperienze legate al benessere, così come alla proposta gastronomica, pensata per dialogare con il territorio. Il resort comprenderà anche tre residenze a marchio Corinthia, con servizi dedicati, mentre il lake club consentirà un accesso diretto all’acqua, rafforzando il legame fisico con il lago, elemento centrale dell’intero progetto. «Siamo onorati di ampliare il nostro portafoglio in Italia e di collaborare con RoundShield e Kervis a questo progetto significativo - ha dichiarato Simon Casson, ceo di Corinthia Hotels. Il lago di Como è una delle destinazioni più ammirate al mondo e questo sviluppo rappresenta un impegno condiviso verso l'eccellenza e l'autenticità. Insieme, realizzeremo un hotel che celebra lo splendore e il patrimonio della regione, esemplificando gli standard di lusso attento e senza tempo di Corinthia».

La proprietà fa capo al Putter Fund ed è sviluppata da Kervis Sgr Spa, società italiana di gestione immobiliare e investimenti in situazioni speciali, con oltre 1,5 miliardi di euro di asset in gestione. RoundShield, attraverso il fondo, consolida così la propria presenza nel segmento dell’ospitalità di fascia alta nelle principali destinazioni europee: «Siamo orgogliosi di dare vita a questo sito straordinario con Corinthia e Kervis, fondendo il patrimonio del Lago di Como con un'offerta di lusso di alto livello - ha detto Philipp Henle, amministratore delegato di RoundShield. Questo progetto riflette la crescente attenzione di RoundShield per l’immobiliare di lusso nel settore dell'ospitalità nelle principali destinazioni europee, con ulteriori progetti che fanno parte di un piano di crescita attentamente curato».

Per Kervis, l’operazione rappresenta un tassello importante di una strategia che punta a riqualificare luoghi iconici italiani attraverso partnership con operatori internazionali. «Siamo lieti di collaborare con Corinthia e RoundShield in questa opportunità unica di ridare lustro ad una delle destinazioni più significative del lago di Como - ha aggiunto Federico Romito, partner e responsabile acquisizioni di Kervis Sgr. Il progetto incarna perfettamente la visione di Kervis di combinare patrimonio, sostenibilità ed eccellenza nell'ospitalità per creare valore a lungo termine sia per i nostri investitori che per la comunità locale. Questo investimento riflette anche la più ampia strategia di Kervis di collaborare con operatori globali leader e capitali istituzionali per riposizionare destinazioni italiane di riferimento». L’avvio dei lavori è previsto dopo l’approvazione definitiva del progetto, con l’obiettivo di inaugurare la struttura, come detto, entro la fine del 2028.