Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 27 gennaio 2026  | aggiornato alle 22:15 | 117035 articoli pubblicati

STM
Rotari
STM

Balcone d’Italia: bando aperto per gestire hotel e cucina sul lago di Lugano

Il Comune di Alta Valle Intelvi cerca un gestore per il nuovo hotel sul Monte Sighignola, il Balcone d’Italia. La struttura ristrutturata ospiterà bar, ristorante e camere, aperti anche a visitatori esterni

 
27 gennaio 2026 | 17:31

27 gennaio 2026 | 17:31
 

Il Comune di Alta Valle Intelvi ha avviato la ricerca di un gestore per il nuovo hotel situato sul Monte Sighignola, noto come il «Balcone d’Italia». La struttura, affacciata sul Lago di Lugano, sul Canton Ticino e sulla Svizzera, era in passato un ristorante chiuso da vent’anni. L’amministrazione ha investito 2,2 milioni di euro per ristrutturare l’edificio e realizzare una nuova strada di accesso.

intelvi

Cercasi gestore per l’hotel sul Monte Sighignola

Oltre alla riqualificazione dell’edificio, sono stati ampliati i servizi essenziali della zona. La rete idrica, prima assente, è stata estesa da Lanzo fino alla vetta della Sighignola. L’obiettivo dell’amministrazione è garantire funzionalità e accessibilità sia per gli ospiti dell’albergo sia per i visitatori esterni.

A breve sarà pubblicato il bando per individuare un unico gestore, incaricato di seguire tutte le attività della struttura. «Stiamo preparando il documento e a breve avvieremo la gara - conferma il sindaco Marcello Grandi al Corriere della Sera -. Cerchiamo un gestore che si occupi sia dell’albergo, con le camere disponibili, sia delle attività di bar e ristorante, che dovranno essere aperte anche a clienti esterni», spiega il sindaco.

L’intervento rappresenta un investimento strategico per valorizzare il territorio dell’Alta Valle Intelvi e offrire un’esperienza turistica completa, unendo panorama, ospitalità e cucina. Il nuovo hotel sul Monte Sighignola potrebbe diventare un punto di riferimento per il turismo locale e per gli appassionati di gastronomia e natura.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Monte Sighignola Balcone d’Italia Alta Valle Intelvi panoramico hotel ristorante bar Lago di Lugano Canton Ticino gestione
 
