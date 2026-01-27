Nuova guida per l’Europa di Club Med: Charlotte Bernin ceo dei mercati Emea

Nel percorso di evoluzione avviato negli ultimi anni, Club Med consolida la propria strategia premium-upscale e guarda con attenzione allo sviluppo in Europa, Medio Oriente e Africa. In questa cornice si inserisce la nomina di Charlotte Bernin alla guida dei mercati EMEA, una scelta che punta a sostenere la crescita e ad ampliare la presenza del brand in aree considerate centrali per il futuro del gruppo.

Charlotte Bernin, nuovo dei mercati Europa, Medio Oriente e Africa di Club Med

Bernin avrà la responsabilità della performance commerciale e della strategia di sviluppo della Business Unit, con l’obiettivo dichiarato di accompagnare l’ambizione di Club Med di rafforzarsi e crescere in modo strutturato. La sua nomina rappresenta anche un segnale chiaro dell’attenzione dell’azienda verso la valorizzazione dei talenti interni, elemento sempre più rilevante in un settore turistico in continua trasformazione.

Nel nuovo incarico, Bernin succede ad Anne Browaeys, che dopo dieci anni in azienda ha scelto di intraprendere una nuova fase professionale. Durante il suo percorso, Browaeys ha contribuito in modo concreto alla trasformazione di Club Med, lavorando sul rafforzamento delle performance e sull’efficienza operativa nei mercati europei. Un’eredità che si inserisce in una fase di consolidamento e rilancio del posizionamento del gruppo.

Charlotte Bernin entra a far parte del Comitato Esecutivo e riporterà direttamente a Stéphane Maquaire, Presidente e Amministratore Delegato di Club Med. «Sono molto lieto di affidare a Charlotte Bernin la responsabilità dei mercati EMEA», ha dichiarato Maquaire, sottolineando come il suo percorso, iniziato nel 2009, le abbia permesso di maturare una conoscenza approfondita dell’azienda e dei mercati. «Desidero inoltre ringraziare calorosamente Anne Browaeys per il contributo determinante offerto alla trasformazione di Club Med», ha aggiunto.

Entrata in Club Med nel 2009, Charlotte Bernin ha ricoperto incarichi nell’area pricing e revenue management, contribuendo allo sviluppo della rete distributiva in Francia. Nel 2019 ha assunto la direzione Marketing e Vendite della Exclusive Collection, segmento strategico per l’acquisizione di nuovi clienti. Dal 2020 ha guidato il mercato francese e, dal 2024, anche quello del Nord Europa, accompagnando una trasformazione omnicanale e una crescita significativa, nonostante un contesto complesso per il turismo internazionale.