Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
29 gennaio 2026

Claris: il nuovo ristorante sul Lungarno Vespucci prende il posto dell’Harry’s Bar

29 gennaio 2026 | 19:05

Sul Lungarno Vespucci, tra la vista del fiume e la memoria della città, apre Claris, nuovo ristorante che prende il posto di uno degli storici locali fiorentini: l’Harry’s Bar. Il progetto nasce dall’imprenditore romano Antonio Galati, già noto per la gestione di Villa Tolomei, e segna l’espansione della sua presenza nell’ospitalità di alto livello a Firenze. La proprietà è di GIN S.r.l., holding del gruppo Olivetti Rason, che ha voluto restituire all’indirizzo la sua vocazione originale di punto d’incontro tra storia cittadina e rinnovamento del gusto.

Claris rileva gli spazi dell’Harry’s Bar

Il significato del nome e della filosofia

Il nome del ristorante, Claris, trae ispirazione dalla luce: simbolo di rinascita e di trasparenza. Il locale si propone come spazio in cui la storia incontra la contemporaneità, in un equilibrio tra memoria e innovazione. «Volevamo creare un’esperienza luminosa», racconta Galati, «capace di unire cultura, atmosfera e piacere gastronomico».

La convivialità resta centrale al Claris

Cucina aperta e conviviale

La cucina segue una filosofia radicata nel territorio e nella stagionalità, pur rivolta alla tecnica contemporanea. Ogni piatto diventa un racconto sensoriale: dalla selezione di materie prime locali alla leggerezza delle presentazioni, l’esperienza gastronomica è pensata per coniugare gusto, eleganza e sostenibilità.

La cucina segue una filosofia radicata nel territorio e nella stagionalità

Claris punta a diventare un punto di riferimento per il fine dining fiorentino, ma con un approccio aperto: non esclusivo, pensato per viaggiatori e cittadini. La convivialità resta centrale, e la ricerca culinaria si traduce in piacere condiviso. L’idea è di proporre piatti raffinati senza rigidità, valorizzando ingredienti locali in combinazioni innovative e rispettose della stagionalità.

Interni e atmosfera

Particolare attenzione è stata dedicata agli interni, dove eleganza e accoglienza dialogano con materiali di qualità e tessuti pregiati. La ristrutturazione valorizza la tradizione manifatturiera fiorentina, aggiornandola con dettagli contemporanei. Gli spazi diventano così cornice discreta e luminosa, capace di accompagnare l’esperienza gastronomica senza sovrastarla.

Gli interni del nuovo ristorante Claris

Con Claris, Firenze ritrova un indirizzo di charme: un ristorante che coniuga eleganza e semplicità, in cui il riferimento alla luce diventa atmosfera e la cucina trova la sua espressione in un contesto unico.

Claris ristoranti Firenze Lungarno Vespucci fine dining Antonio Galati Harry’s Bar
 
