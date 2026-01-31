A Genova c’è un ristorante che trasforma la pausa pranzo in un’ora di vacanza

Staccare da una mattinata intensa in ufficio, uscire a prendere aria e concedersi un’ora per sé stessi. È da qui che prende forma Sol de Mediodía, la proposta pranzo di Tabarca Cucina Iberica, a Genova, pensata per trasformare la pausa di mezzogiorno in qualcosa di più di una semplice parentesi tra una mail e una riunione.

Un’ora di Spagna in Piazza Bandiera: la pausa pranzo secondo Tabarca

Siamo in Piazza Bandiera, a due passi dal centro, in un locale che da tempo è diventato un punto di riferimento per chi cerca una cucina spagnola conviviale, fatta di piatti da condividere e tavoli che invitano a sedersi vicini. Tabarca ha costruito la propria identità su un’idea semplice: mangiare insieme è un atto sociale prima ancora che gastronomico. Lo si capisce appena si entra, tra un bancone che incoraggia la chiacchiera e un’atmosfera che non chiede formalità, ma solo tempo da dedicare al cibo e alle persone. Il menu Sol de Mediodía segue questa filosofia e la adatta ai ritmi della settimana lavorativa. Con 15 euro si sceglie una tapa, la si abbina a un piatto principale e si completa il tutto con bevanda, acqua, coperto e caffè. Una formula agile, costruita per chi vuole sedersi, mangiare bene e tornare alla scrivania senza la sensazione di aver fatto tutto di corsa.

Come detto, si comincia dalle tapas, che raccontano subito la Spagna più popolare: berenjenas fritas con miel, croquetas - al Jamón Serrano Gran Reserva, ai funghi porcini o al gambero - patatas bravas, sobrasada, chorizo iberico e l’intramontabile pincho de tortilla. Piatti pensati per aprire il pranzo con leggerezza, senza rinunciare al carattere. Poi il piatto principale, dove la scelta si muove tra comfort food iberico e proposte più fresche: huevos rotos con jamón, tortilla nelle sue varianti più ricche, roast beef con patate, montadito de calamares, pepito de ternera oppure ensalada murciana. Una sequenza che non cerca effetti speciali, ma funziona perché è diretta e riconoscibile. Il capitolo beverage è quello che cambia davvero il passo alla pausa pranzo. Perché se è vero che l’orario è quello dell’ufficio, è altrettanto vero che un bicchiere può spostare l’umore del pomeriggio. La sangria, fresca e beverina, sembra pensata apposta per dare un altro ritmo alla giornata. In alternativa ci sono birra, vino o sidro, anche analcolico, per chi preferisce restare più leggero senza rinunciare al brindisi.

Dietro Tabarca, ricordiamo, ci sono lo chef spagnolo Carlos Garrido Castaño e Corrado Brunelli, imprenditore e bartender genovese. Amici prima ancora che soci, hanno messo insieme cucina e sala con l’idea di portare a Genova non solo prodotti iberici, ma soprattutto un modo di stare a tavola. Il loro motto, “Compartir es vivir” (condividere è vivere, in italiano) è più di una frase appesa al muro: è una dichiarazione d’intenti che si ritrova nei piatti, nei tavoli condivisi e nel tono informale del servizio.

Tabarca Cucina Iberica

Piazza Bandiera 27/R - 16124 Genova

Tel +39 348 0880696