Ospitalità termale di lusso: Antonio Ducceschi nuovo ceo di GB Thermae Hotels

GB Thermae Hotels annuncia la nomina di Antonio Ducceschi come chief executive officer a partire dal 9 febbraio. Con oltre 25 anni di esperienza in posizioni di leadership nazionali e internazionali, Ducceschi porta competenze consolidate nella gestione strategica, nello sviluppo commerciale e nella trasformazione organizzativa di realtà alberghiere complesse.

Durante la sua carriera, Ducceschi ha collaborato con brand come Le Meridien, Fairmont & Raffles e Starhotels, contribuendo alla crescita dei ricavi e al rafforzamento del posizionamento dei marchi. In GB Thermae Hotels sarà responsabile della strategia complessiva del gruppo e del consolidamento del posizionamento nel segmento dell’ospitalità termale di alta gamma.

Il Gruppo comprende cinque hotel con spa e sorgenti termali proprie, ciascuno con una propria identità distintiva. «Il mio obiettivo è lavorare insieme alla famiglia Borile e al team per rafforzare la qualità dell’esperienza degli ospiti, investire sulle persone e accompagnare il Gruppo in una nuova fase di crescita sostenibile e innovazione», dichiara Ducceschi.

«Accogliamo Antonio con grande fiducia. La sua esperienza e la sua visione strategica rappresenteranno un contributo determinante per il consolidamento e lo sviluppo futuro di GB Thermae Hotels e della destinazione Abano Terme», commenta la famiglia Borile, sottolineando l’importanza di un’ospitalità di alta qualità e della valorizzazione dell’eccellenza termale.