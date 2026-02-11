Palazzo Ripetta ospita vini iconici di Maison Wessman e il live di JJ Julius Son

Giovedì 12 febbraio 2026, Palazzo Ripetta, hotel cinque stelle indipendente nel cuore di Roma e affiliato a Relais & Châteaux, sarà teatro di un evento unico che celebra la collaborazione JJ Julius Son per Maison Wessman. L’iniziativa unisce l’eccellenza enologica di Maison Wessman alle sonorità rock di JJ Julius Son, frontman della band islandese Kaleo, riconosciuta a livello internazionale per tour sold-out, miliardi di ascolti e partecipazioni ai principali festival mondiali.

La Sala Bernini di Palazzo Ripetta

L’evento offre un’esperienza sensoriale in cui vini d’eccezione e musica live creano un percorso esclusivo dedicato ai professionisti e agli appassionati del gusto e della cultura contemporanea.

La band islandese dei Kaleo, col cantante Julius Son protagonista per un evento di Maison Wessman

Quattro etichette in degustazione

La serata avrà inizio alle ore 19.30 con una degustazione delle quattro etichette create da Robert Wessman, founder di Maison Wessman, insieme alla moglie Ksenia, e a JJ Julius Son. La collaborazione nasce da una profonda amicizia e dalla cultura islandese, con l’obiettivo di fondere dedizione all’eccellenza e autenticità.

I 4 vini in degustazione di Maison Wessman, White Rave, Raven Blood, White Blood e Hot Blood

Le etichette, frutto di selezionati terroir francesi, offrono un viaggio sensoriale unico. White Blood sorprende per le note di pesca e nettare, con un finale delicatamente speziato. Hot Blood regala aromi di frutti di bosco e garrigue con un accento di pepe nero cinese. White Raven combina frutti esotici, fiori bianchi e delicati richiami di brioche. Raven Blood, blend di Merlot e Cabernet Sauvignon, presenta ribes nero, sfumature floreali e note di chiodi di garofano, offrendo un finale avvolgente.

Finger food gourmet ed esperienza sensoriale

La degustazione, ospitata nel Salone Bernini, chiesa sconsacrata all’interno di Palazzo Ripetta, sarà accompagnata da una selezione di finger food realizzati dall’executive chef Christian Spalvieri. Tra le proposte figurano tartellette con hummus e crudité, vol-au-vent con salmone e crème fraîche, bon bon vegetali con maionese agli agrumi, sfoglia con crema di carciofo alla romana e i classici supplì alla romana.

Chef Christian Spalvieri

Performance live e ospitalità di lusso

Alle ore 21.00, la serata continuerà con l’esclusiva performance live di JJ Julius Son, offrendo un intrattenimento di alto profilo. L’evento conferma il ruolo di Palazzo Ripetta come punto di riferimento per l’ospitalità di lusso a Roma, dove eccellenza internazionale, cultura contemporanea e esperienze sensoriali si incontrano in momenti esclusivi. Sono ancora disponibili dei biglietti a questo link.