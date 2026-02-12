Dolomiti by night: torna l’aperitivo panoramico al Rifugio Oberholz

C’è un momento, quando il sole scompare dietro le creste del Latemar e l’aria si fa più sottile, in cui la montagna cambia voce. È lì che prende forma l’ApèrOberholz, l’aperitivo lungo in quota che riporta movimento serale a Obereggen, in Val d’Ega, a una ventina di minuti da Bolzano. Si sale fino a 2.096 metri, al Rifugio Oberholz, e si resta fin quasi a mezzanotte, con le Dolomiti davanti agli occhi e un calice in mano.

L’ApèrOberholz al Rifugio Oberholz

Le date sono già fissate: venerdì 13 e 27 febbraio, 13 e 27 marzo, 10 aprile. La seggiovia Obereggen–Oberholz, quella storica che durante l’inverno accompagna sciatori e famiglie, per l’occasione apre alle 18 e garantisce l’ultimo ritorno alle 23.30. Si sale senza attrezzatura, senza sci ai piedi, con l’idea di concedersi una pausa diversa, sospesa tra cielo e neve. Il biglietto - 49 euro - si acquista all’ufficio skipass e comprende l’aperitivo lungo e la corsa andata e ritorno.

Arrivati in quota, l’impatto è immediato. Il rifugio, inaugurato nel 2016 e diventato in pochi anni un riferimento per chi frequenta Obereggen, è una struttura che dialoga con il paesaggio. Le grandi vetrate incorniciano le cime dolomitiche; dalla terrazza lo sguardo corre verso il Latemar, il Corno Bianco, il Corno Nero e, nelle giornate limpide, fino all’Ortles e al crinale alpino che unisce Svizzera e Austria. Il Latemar, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, al calare della sera assume toni che non hanno bisogno di commenti.

L’ApèrOberholz nasce proprio per sfruttare quell’ora di passaggio tra giorno e notte. Il format è semplice: un aperitivo creato ad hoc, accompagnato da finger food fatti in casa, pensati per essere gustati in piedi o seduti vicino alle vetrate, mentre fuori il cielo si riempie di stelle. È una formula che funziona perché unisce convivialità e paesaggio, senza forzature. Chi partecipa non cerca l’evento mondano, ma un’esperienza da ricordare, qualcosa che resta.

Durante il giorno il rifugio è già un indirizzo noto per la cucina legata alla Val d’Ega. La carta racconta il territorio con piatti che parlano di bosco e di pascolo: risotto al pino mugo, gnocchi di patate al pino mugo con Kirnig - i funghi nobili biologici dell’Alto Adige - pasta al pane croccante di segale con ragù di selvaggina e mirtilli rossi, sella di cervo grigliata, strisce di speck rosolate. Poi il kaiserschmarrn, la “dolce frittata dell’Imperatore”, servita con marmellata di mirtilli rossi fatta in casa. Sapori netti, coerenti con l’altitudine e con la stagione.

Il Rifugio Oberholz visto da fuori

Col tempo l’Oberholz è diventato anche un set naturale. Nel 2022 i Pinguini Tattici Nucleari hanno scelto queste sale e queste terrazze per girare il videoclip di “Pastello Bianco” (Amazon Music Original). Qualche anno prima, nel dicembre 2019, era toccato a Benji e Fede, che qui hanno registrato il video di “Magnifico Difetto”. Pubblicato il 18 dicembre 2019 sul canale YouTube di Warner Music Italy, il brano ha superato 21 milioni di visualizzazioni. La montagna, evidentemente, funziona anche davanti alla telecamera.

Eppure, al di là dei numeri e delle citazioni pop, l’ApèrOberholz resta un appuntamento che parla soprattutto a chi ama la montagna vissuta con calma. Si sale quando le piste si svuotano, si brinda mentre la temperatura scende e le luci della valle si accendono una a una. Poi si ridiscende in seggiovia, nel silenzio della notte, con quella sensazione di aver fatto qualcosa di semplice ma fuori dall’ordinario. Per informazioni e prenotazioni: 0471 618299 – oberholz@latemar.it. Il consiglio è di muoversi per tempo, perché le serate hanno un numero limitato di posti. In quota lo spazio è quello della montagna, e proprio per questo va rispettato.

Rifugio Oberholz

Via Obereggen 16 - 39050 Obereggen (Bz)

Tel +39 0471 618299