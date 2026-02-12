Il rito del pranzo della domenica rivive al Longitude 12 Bistrot & Jardin

Al Longitude 12 Bistrot & Jardin di Le Méridien Visconti Rome riparte il ciclo del Pranzo della domenica, progetto che accompagna gli ospiti in un itinerario tra le regioni italiane attraverso ricette legate alla convivialità domestica. Dopo l’avvio dedicato alla Campania nella seconda metà del 2025, il nuovo calendario guarda al Nord con un percorso incentrato su Piemonte e Lombardia. L’iniziativa nasce con l’intento di riportare in tavola sapori che parlano di famiglia e consuetudini, rivolgendosi sia a chi vive lontano dalla propria terra d’origine sia a chi desidera conoscere tradizioni diverse dalla propria. Il ciclo dedicato a Piemonte e Lombardia è in programma il 15 e 22 febbraio e l’1, 8, 15, 22 e 29 marzo, dalle 12.00 alle 15.00. Il prezzo è di 35 euro per gli adulti e 19 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni, comprensivo di bevande indicate. È consigliata la prenotazione.

Dal sabato alla tavola: il rito che precede la festa

L’ispirazione affonda in un’abitudine diffusa nelle case piemontesi e lombarde: il pranzo della domenica iniziava già il giorno prima, con preparazioni lente e attente riservate alle occasioni importanti. Piatti attesi, condivisi, spesso legati ai ricordi d’infanzia. «Il pranzo della domenica non era solo un momento gastronomico, ma un rito sociale», spiegano dal bistrot. «Riproporlo oggi significa restituire valore al tempo, oltre che ai sapori». Il progetto si inserisce in un contesto più ampio, anche simbolico, dopo l’iscrizione della Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco avvenuta il 10 dicembre 2025, riconoscimento che ha sottolineato il ruolo culturale delle pratiche conviviali.

Risotti in live cooking e collaborazioni mirate

Elemento centrale delle sette domeniche in calendario è il primo piatto preparato dal vivo dall’executive chef Giuseppe Gaglione, in una postazione di live cooking. Protagonista è il riso fornito da Riso Buono, con ricette che attraversano territori e identità gastronomiche: dal risotto alla milanese con ossobuco alla paniscia novarese, dal risotto alla monzese con verze e luganega fino al risotto al Barolo e Castelmagno.

Longitude 12 Bistrot & Jardin di Le Méridien Visconti Rome: l‘executive chef Giuseppe Gaglione

Accanto ai risotti, la tavola si arricchisce di preparazioni simbolo come vitello tonnato, mondeghili, casoncelli alla bergamasca, agnolotti al brasato, cassoeula e brasato al Barolo. Non mancano i dolci della tradizione, tra cui bonet al cioccolato, torta sbrisolona con zabaglione al Vermouth e panna cotta con mosto d’uva. La selezione dei vini è curata in collaborazione con Marchesi di Barolo, mentre il menu comprende un calice di Franciacorta.