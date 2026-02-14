Da Daniel Canzian una cena esclusiva con protagonista il gusto milanese

Al DanielCanzian Ristorante di Milano, noto per l’alta cucina italiana contemporanea dello chef Daniel Canzian, nasce una serata speciale con menu dedicato alla gastronomia meneghina servito in una serata speciale il prossimo 24 febbraio.

L'Ossobuco di vitello in gremolada servito con risotto alla milanese di Daniel Canzian

Il percorso inizia con un antipasto misto in omaggio alla città di Milano, seguito dalla scelta tra ossobuco di vitello in gremolada servito con risotto alla milanese oppure la costoletta di vitello alla milanese accompagnata da sfumature di ortaggi di stagione. Il servizio si conclude con il gelato artigianale al mascarpone, servito con topping a piacere come cioccolato, sale Maldon e amarene.

Un’esperienza culinaria raffinata

Il ristorante, situato nel cuore di Brera, in via San Marco angolo Castelfidardo, propone piatti che esprimono la visione gastronomica di Canzian, che valorizza ingredienti freschi e stagionali con tecniche di cucina precise. Reinterpretazioni di classici italiani, lombardi e veneti convivono con proposte stagionali, in un ambiente elegante e curato.

Costoletta di vitello alla milanese accompagnata da sfumature di ortaggi di stagione

Il menu speciale ha un prezzo di 80 euro per persona, offrendo un equilibrio tra sapori milanesi iconici e la qualità della cucina contemporanea italiana. Si possono effettuare prenotazioni direttamente sul sito del locale.