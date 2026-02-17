Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 17 febbraio 2026  | aggiornato alle 14:32 | 117445 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Feudo Arancio

Rome Cavalieri

Dalla digitopressione ai diamanti: il rituale Diamond Acu-Energy per viso e spirito

Il Cavalieri Grand Spa Club del Rome Cavalieri ha presentato il nuovo rituale viso Diamond Acu-Energy firmato Natura Bissé, che unisce tecniche di digitopressione, massaggi orientali e neuroscienze

 
17 febbraio 2026 | 10:52

Dalla digitopressione ai diamanti: il rituale Diamond Acu-Energy per viso e spirito

Il Cavalieri Grand Spa Club del Rome Cavalieri ha presentato il nuovo rituale viso Diamond Acu-Energy firmato Natura Bissé, che unisce tecniche di digitopressione, massaggi orientali e neuroscienze

17 febbraio 2026 | 10:52
 

Nel panorama dell’ospitalità romana di fascia alta, il Cavalieri Grand Spa Club del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel ha consolidato negli anni una proposta che integra accoglienza, ristorazione e benessere. Con l’arrivo della nuova stagione, la struttura ha ampliato il proprio menu trattamenti introducendo Diamond Acu-Energy, rituale viso sviluppato in collaborazione con Natura Bissé, realtà spagnola attiva nel segmento skincare professionale.

Dalla digitopressione ai diamanti: il rituale Diamond Acu-Energy per viso e spirito

Massaggi, digitopressione e diamanti: il viso si trasforma al Cavalieri Grand Spa Club

La filosofia dichiarata resta quella di un approccio olistico alla cura della persona, dove l’aspetto estetico si intreccia con l’equilibrio psicofisico. «Non si tratta solo di trattamento estetico, ma di esperienza complessiva», hanno spiegato dal centro benessere, sottolineando la volontà di proporre percorsi che dialoghino con il soggiorno in hotel.

Un facial che integra tecnica occidentale e pratiche orientali

Il trattamento nasce dall’incontro tra formulazioni cosmetiche ad alta concentrazione e tecniche ispirate alla digitopressione orientale. Il protocollo, denominato Acu-Energy Method, combina manovre manuali strutturate con l’applicazione mirata dei prodotti della linea Diamond. La seduta, della durata di 50 minuti, prevede una fase iniziale di stimolazione e rilassamento, seguita da esfoliazione e massaggio miofacciale. Particolare attenzione viene dedicata alla digitopressione su viso e cuoio capelluto, con l’obiettivo di favorire una distensione profonda. Il percorso si conclude con l’applicazione di una maschera idratante e con il posizionamento di piccoli cristalli su punti specifici dell’orecchio, richiamando pratiche tradizionali orientali. Secondo quanto riferito dal brand, alcune tecniche sono state sviluppate anche alla luce di ricerche svolte nel 2023 in collaborazione con centri universitari spagnoli, con risultati orientati al miglioramento percepito del benessere generale.

La spa come parte dell’esperienza turistica

Nel contesto dell’hôtellerie contemporanea, la spa non rappresenta più un servizio accessorio ma un elemento identitario dell’offerta. Al Rome Cavalieri, il centro benessere si integra con una proposta gastronomica e culturale che comprende ristorazione d’autore e una collezione d’arte permanente. La collaborazione con Natura Bissé, avviata nel 2023, ha già portato alla definizione di rituali esclusivi ispirati ai simboli dell’hotel e alla città di Roma. Diamond Acu-Energy si inserisce in questo percorso come proposta stagionale pensata per intercettare un pubblico interessato a trattamenti mirati ma di durata contenuta, adatti anche a soggiorni brevi o weekend.

Montasio Cattel

Turismo del benessere e nuove abitudini di viaggio

Il lancio del nuovo rituale conferma una tendenza più ampia nel turismo di fascia medio-alta: il viaggiatore ricerca esperienze personalizzate, capaci di unire comfort, cucina di qualità e momenti di rigenerazione. Il benessere diventa così parte integrante del racconto del soggiorno, al pari della proposta enogastronomica o dell’offerta culturale. In questo quadro, trattamenti come Diamond Acu-Energy si collocano come strumenti di valorizzazione dell’esperienza complessiva, contribuendo a rafforzare il posizionamento dell’hotel nel segmento del turismo wellness urbano.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
spa Diamond Acu-Energy Natura Bissé Rome Cavalieri benessere rituale viso digitopressione massaggi orientali neuroscienze bellezza olistica
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Per dell'Emilia Romagna
Salomon
Delyce
Tirreno CT
Webinar
Great Taste Italy
Per dell'Emilia Romagna
Salomon
Delyce
Tirreno CT
Beer and Food
Horeca Expoforum

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026