Nuova direzione gastronomica per Bianca Relais, struttura affacciata sul Lago di Annone nel Lecchese e parte del gruppo R Collection Hotels. Dal 2026 l’incarico di executive chef viene affidato a Filippo Oggioni, chiamato a coordinare un progetto di riorganizzazione dell’offerta gastronomica e dell’intero comparto food & beverage. L’operazione rientra in un piano di sviluppo che prevede investimenti nelle cucine, nella cantina e nella struttura operativa, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della ristorazione all’interno dell’esperienza di soggiorno.

Bianca Relais cambia guida in cucina: Filippo Oggioni nuovo executive chef

Filippo Oggioni nuovo executive chef al Bianca Relais

Il ristorante al centro del nuovo assetto

Elemento centrale del percorso sarà il ristorante gastronomico Bianca sul Lago, pensato come perno della proposta culinaria della struttura. La linea annunciata punta su stagionalità, attenzione alla materia prima e valorizzazione dei produttori locali, in relazione diretta con il contesto ambientale del territorio. Parallelamente, Oggioni continuerà a seguire la propria attività al Vecchio Ristoro, dove la gestione operativa della brigata sarà affidata al resident chef Tommaso Lupo. Una scelta organizzativa che consente allo chef di mantenere la continuità del progetto imprenditoriale già avviato in Valle d’Aosta.

Un progetto che coinvolge tutta l’offerta

La riorganizzazione non riguarda solo il ristorante gastronomico, ma l’intero sistema di ristorazione della struttura, dalla colazione al Drop Ristorante & Lounge Bar. L’obiettivo è uniformare standard e impostazione lungo tutta la giornata, attraverso una gestione coordinata e una struttura di lavoro più ampia.

«Si tratta di un passaggio strategico che punta a costruire un percorso coerente nel tempo», spiega Ludovica Rocchi, owner e brand director del gruppo. Il progetto prevede inoltre una collaborazione più stretta con l’orto della struttura e con fornitori locali, in una logica di filiera corta.

Le date di riapertura

Dopo una breve chiusura stagionale, Bianca Relais e il Drop Ristorante & Lounge Bar riapriranno il 13 marzo 2026. Il primo servizio del ristorante Bianca sul Lago è programmato per il 2 aprile. «L’obiettivo è costruire un progetto solido e riconoscibile, lavorando sulla qualità della materia prima e sull’organizzazione» commenta Oggioni.

