Il JW Marriott di Venezia riapre con la stella Michelin ad Agli Amici Dopolavoro

Sull’Isola delle Rose, affacciato sulla laguna veneziana, il JW Marriott Venice Resort & SPA riaprirà il 25 febbraio, segnando l’inizio della nuova stagione. La riapertura coincide con un traguardo rilevante: Agli Amici Dopolavoro, il ristorante gourmet guidato dalla famiglia Scarello, ha ottenuto la sua prima Stella Michelin nella Guida 2026, consolidando la vocazione del resort alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.

Il JW Marriott Venice Resort & SPA riaprirà il 25 febbraio

Inaugurato nel 2023, il ristorante porta sull’isola l’approccio creativo e territoriale di Emanuele e Michela Scarello, affiancati dallo chef Lorenzo Lai e dalla pastry chef Martina Peluso. La cucina si sviluppa attorno all’orto dell’isola, al pescato lagunare e alle erbe spontanee, in un dialogo costante con l’ambiente, offrendo un’esperienza gastronomica contemporanea e coerente con l’identità del resort. «Questo risultato riflette la nostra filosofia: un resort che vive in armonia con l’isola e valorizza l’eccellenza italiana», commenta il General Manager Cristiano Cabutti, anticipando un calendario di nuove attività, eventi culturali e proposte wellness per la stagione 2026.

Wellness e Spa sull’isola

La JW Venice Spa conferma il suo ruolo di riferimento per il wellness di lusso, continuando la collaborazione con il brand francese Maria Galland. L’offerta include trattamenti signature, protocolli personalizzati e percorsi sensoriali con prodotti naturali al 100%, oltre alla gestione della Head SPA firmata Lab012 e My.Organics, aperta anche a clienti esterni. La Spa, ricavata in edifici storici dei primi del ‘900, si estende su 1750 mq, con cabine affacciate sulla laguna, suite dedicate, sauna, hammam e piscina riscaldata interna che si prolunga all’esterno tramite vetrate scorrevoli.

Sport e attività all’aria aperta

L’Isola delle Rose si conferma rifugio per gli appassionati di attività sportive e outdoor, dalle escursioni nella laguna a lezioni di fitness e yoga. Le suite offrono spazi esterni con piscina e giardino privato. Tra le novità, la prima Padel Academy ufficiale all’interno di un hotel veneziano, con campi di ultima generazione, lezioni private, clinic di gruppo e programmi dedicati ai più piccoli. Il progetto nasce in collaborazione con Tommaso Dognazzi, istruttore con oltre quarant’anni di esperienza sportiva. Per le famiglie, il Kid’s Club propone attività quotidiane, lezioni STEM, la family pool e il football camp estivo in collaborazione con Juventus Club, coinvolgendo ospiti e comunità locale.

Sostenibilità e contesto naturale

Il resort conferma il suo impegno per un turismo responsabile, con la produzione nell’orto JW Garden, la riduzione degli sprechi e l’uso di materiali sostenibili. Queste iniziative hanno contribuito al riconoscimento VERIFIED Responsible Hospitality. Raggiungibile in pochi minuti da Piazza San Marco tramite navetta privata, il resort dispone di 266 camere e suite immerse in 16 ettari di giardini, orti e spazi verdi, con vista sulla laguna, infinity pool sul rooftop e location per eventi come la Green Garden Marquee, offrendo un soggiorno che combina lusso, natura e benessere.