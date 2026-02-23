Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 23 febbraio 2026  | aggiornato alle 12:09 | 117566 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

Performance

CDSHotels, fatturato di 65 milioni e prenotazioni in aumento per il 2026: +37%

CDSHotels chiude il 2025 con un fatturato superiore a 65 milioni, un EBITDA del 13% e un RevPAR in crescita del 9%. La programmazione anticipata per il 2026 segna un +37% di prenotazioni già registrate

 
23 febbraio 2026 | 11:14

CDSHotels, fatturato di 65 milioni e prenotazioni in aumento per il 2026: +37%

CDSHotels chiude il 2025 con un fatturato superiore a 65 milioni, un EBITDA del 13% e un RevPAR in crescita del 9%. La programmazione anticipata per il 2026 segna un +37% di prenotazioni già registrate

23 febbraio 2026 | 11:14
 

CDSHotels archivia il 2025 con un fatturato superiore a 65 milioni di euro, un EBITDA del 13% e un RevPAR in crescita del 9% rispetto all’anno precedente. I primi dati sul 2026 mostrano un mercato sempre più orientato alla programmazione anticipata, con prenotazioni già inserite in aumento del 37% rispetto alla stessa data del 2025.

Ada Miraglia, direttore commerciale di CDSHotels cds

Ada Miraglia, direttore commerciale di CDSHotels

«Il 2025 ci ha permesso di centrare gli obiettivi economici, migliorando i principali indicatori e consolidando la propensione all’early booking», spiega Ada Miraglia, direttore commerciale di CDSHotels. «Il +37% sul forecast 2026 conferma la continuità del trend e ci consente di pianificare produzione, pricing e operatività con maggiore precisione».

Il mercato italiano e le regioni trainanti

Nel 2025 il mercato domestico ha rappresentato il 55,5% del fatturato, con una domanda particolarmente concentrata nel Centro-Sud. Le regioni più richieste sono state Puglia, Sicilia, Campania e Lazio, seguite dalla Lombardia. La permanenza media si attesta sulle cinque notti, mentre la componente di clientela abituale resta elevata.

«Il Centro-Sud mostra una domanda stabile, con soggiorni medi costanti e una forte incidenza di repeaters», aggiunge Miraglia. «Ne deriva una continuità nei volumi durante la stagione e una composizione della domanda più prevedibile».

La domanda internazionale e il segmento MICE

Oltre all’alta stagione, CDSHotels registra un aumento della domanda nei periodi di primavera e autunno, guidata dalla clientela internazionale che incide per 45,5% del fatturato. Anche il segmento MICE mostra una crescita significativa, con volumi raddoppiati rispetto al 2025. Luglio e agosto registrano un incremento del 13% sulle prenotazioni rispetto all’anno precedente.

«L’ampliamento della domanda nei mesi di spalla è legato principalmente all’incremento della componente estera», sottolinea Miraglia. «Il MICE contribuisce a distribuire l’operatività su più periodi dell’anno, consolidando la stagione estiva».

Espansione e nuove aperture nel 2026

Il percorso di crescita del gruppo prosegue con tre nuove strutture in apertura nel 2026: Baglio Basile a Marsala (Hotel Collection, 26 marzo), Delfino Beach a Marsala (villaggio All Inclusive, 30 maggio) e Ninfe Saracene, 4 stelle superior a Le Castella-Isola di Capo Rizzuto, prevista per Pasqua. CDSHotels è inoltre in trattativa per due strutture in Puglia e una in Calabria, con l’obiettivo di concretizzare le operazioni entro il 2027.

«L’evoluzione dell’offerta prosegue con interventi mirati nel Centro-Sud, coerenti con il posizionamento delle strutture e le dinamiche di domanda registrate negli ultimi due anni», conclude Miraglia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
CDSHotels fatturato turismo hotel prenotazioni anticipate ada miraglia
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Parmigiano Reggiano
Salomon
Grana Padano
Per dell'Emilia Romagna
Great Taste Italy
Parmigiano Reggiano
Salomon
Grana Padano
Per dell'Emilia Romagna
Tirreno CT
Horeca Expoforum

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026