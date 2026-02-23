CDSHotels, fatturato di 65 milioni e prenotazioni in aumento per il 2026: +37%

CDSHotels archivia il 2025 con un fatturato superiore a 65 milioni di euro, un EBITDA del 13% e un RevPAR in crescita del 9% rispetto all’anno precedente. I primi dati sul 2026 mostrano un mercato sempre più orientato alla programmazione anticipata, con prenotazioni già inserite in aumento del 37% rispetto alla stessa data del 2025.

Ada Miraglia, direttore commerciale di CDSHotels

«Il 2025 ci ha permesso di centrare gli obiettivi economici, migliorando i principali indicatori e consolidando la propensione all’early booking», spiega Ada Miraglia, direttore commerciale di CDSHotels. «Il +37% sul forecast 2026 conferma la continuità del trend e ci consente di pianificare produzione, pricing e operatività con maggiore precisione».

Il mercato italiano e le regioni trainanti

Nel 2025 il mercato domestico ha rappresentato il 55,5% del fatturato, con una domanda particolarmente concentrata nel Centro-Sud. Le regioni più richieste sono state Puglia, Sicilia, Campania e Lazio, seguite dalla Lombardia. La permanenza media si attesta sulle cinque notti, mentre la componente di clientela abituale resta elevata.

«Il Centro-Sud mostra una domanda stabile, con soggiorni medi costanti e una forte incidenza di repeaters», aggiunge Miraglia. «Ne deriva una continuità nei volumi durante la stagione e una composizione della domanda più prevedibile».

La domanda internazionale e il segmento MICE

Oltre all’alta stagione, CDSHotels registra un aumento della domanda nei periodi di primavera e autunno, guidata dalla clientela internazionale che incide per 45,5% del fatturato. Anche il segmento MICE mostra una crescita significativa, con volumi raddoppiati rispetto al 2025. Luglio e agosto registrano un incremento del 13% sulle prenotazioni rispetto all’anno precedente.

«L’ampliamento della domanda nei mesi di spalla è legato principalmente all’incremento della componente estera», sottolinea Miraglia. «Il MICE contribuisce a distribuire l’operatività su più periodi dell’anno, consolidando la stagione estiva».

Espansione e nuove aperture nel 2026

Il percorso di crescita del gruppo prosegue con tre nuove strutture in apertura nel 2026: Baglio Basile a Marsala (Hotel Collection, 26 marzo), Delfino Beach a Marsala (villaggio All Inclusive, 30 maggio) e Ninfe Saracene, 4 stelle superior a Le Castella-Isola di Capo Rizzuto, prevista per Pasqua. CDSHotels è inoltre in trattativa per due strutture in Puglia e una in Calabria, con l’obiettivo di concretizzare le operazioni entro il 2027.

«L’evoluzione dell’offerta prosegue con interventi mirati nel Centro-Sud, coerenti con il posizionamento delle strutture e le dinamiche di domanda registrate negli ultimi due anni», conclude Miraglia.