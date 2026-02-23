Menu Apri login
a nola

Ritorno a casa per Francesco Nunziata: è il nuovo resident chef a Re Santi e Leoni

Il progetto punta su cucina di territorio e materie prime locali, con attenzione alla storia e alle tradizioni della Campania, mentre il patron Lucio Giordano consolida l’identità gastronomica del ristorante

 
23 febbraio 2026 | 13:13

Francesco Nunziata, classe 1987, è il nuovo resident chef del ristorante Re Santi e Leoni, situato nel cuore del centro storico di Nola (Na). Dopo anni di esperienza tra Roma, Londra e la Toscana, Nunziata torna nella città natale per guidare un progetto di cucina radicato nel territorio e nelle materie prime locali.

Un ritorno a casa all’insegna del territorio

La carriera di Nunziata inizia nella zona vesuviana e prosegue a Roma, dove entra a La Pergola di Heinz Beck come stagista. Nei quattro anni successivi assume ruoli crescenti fino a diventare sous-chef e poi chef exécutif per i format Attimi di Roma Fiumicino e Milano CityLife. Esperienze a Londra e al Café Les Paillotes di Pescara consolidano il suo profilo, seguito da quattro anni a Fighine, in Toscana, dove conferma la stella Michelin del ristorante nel borgo medievale tra Val d’Orcia e Umbria.

«Adesso è il momento giusto per tornare a casa», spiega Nunziata, «per dare vita a un progetto di cucina che sarà decisamente improntata sulle materie prime del territorio: siamo a mezz’ora da Avellino, Napoli e Caserta, con prodotti che vengono dalla montagna, dal mare e dalla campagna. A Nola voglio scavare nella storia della mia terra, studiarla e renderle un omaggio preciso».

Re Santi e Leoni: valorizzare territorio e prodotti locali

Il ristorante è stato inaugurato nel 2020 da Lucio Giordano, imprenditore nolano attivo nell’alta ristorazione dal 2013, con esperienze a Pompei, Sorrento, Positano e Milano. Giordano ha anche collaborato con il brand Crazy Pizza di Flavio Briatore, contribuendo all’apertura di punti vendita a Napoli e Torino. La scelta di Nunziata rafforza la strategia di Giordano di valorizzare prodotti locali e territori, puntando a un’offerta gastronomica identitaria e riconoscibile.

Re Santi e Leoni
Via Anfiteatro Laterizio, 92 - 80035 Nola (Na)
Tel 081 278 1526

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Francesco Nunziata Re Santi e Leoni Nola cucina territorio resident chef Michelin Campania Lucio Giordano
