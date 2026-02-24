A Roma apre in anteprima l’Aria Palace, nuovo progetto di Omnia Hotels

A pochi passi dal Teatro dell'Opera di Roma e da Via Nazionale, ha avviato la sua apertura progressiva l’Aria Palace, nuova struttura del gruppo Omnia Hotels. L’hotel nasce dal recupero integrale di un edificio storico già noto come Hotel Mondial, in via Torino, e sarà pienamente operativo nei prossimi mesi con l’attivazione graduale di tutti i servizi.

L'Hotel Mondial diventa Aria Palace

Design contemporaneo e richiamo alla tradizione musicale

La struttura dispone di 90 camere e suite, progettate con un’impostazione contemporanea che privilegia luminosità, materiali di qualità e tonalità calde. Gli ambienti puntano su un equilibrio tra funzionalità e comfort, mentre i bagni sono concepiti come spazi dedicati al benessere. L’identità dell’hotel si sviluppa attorno al tema dell’opera lirica. Al piano ammezzato si trovano la Sala Puccini e la Sala Verdi, entrambe con luce naturale e pensate per riunioni ed eventi privati. Completano gli spazi comuni l’Opera Lounge, destinata a incontri informali e momenti di relax, e la Sala Vivaldi, utilizzata per la colazione e per attività polifunzionali.

Ristorante panoramico e rooftop con vista sulla città

Tra gli elementi distintivi della struttura figurano gli spazi situati ai piani alti. Al quinto e sesto piano sono previsti il Terrace Allegro Restaurant e il Roof Dome Pool Bar, che integrano ristorante, area bar e piscina panoramica affacciata sui tetti e sulle cupole della capitale.

Una delle 90 camere di Aria Palace

«Aria Palace è un progetto di rinascita in chiave contemporanea, che restituisce alla città un edificio storico riqualificato sotto il profilo strutturale e impiantistico, con attenzione alle tecnologie legate alla sostenibilità energetica», spiega Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels. «L’obiettivo era creare un luogo in dialogo con l’identità culturale di Roma, offrendo servizi attuali e una riconoscibilità precisa».

Una posizione strategica nel centro della capitale

L’hotel si trova in un’area che consente di raggiungere a piedi diversi punti di interesse, da Piazza della Repubblica alla Stazione Roma Termini, dalla Basilica di Santa Maria Maggiore ai Fori Imperiali, fino al Palazzo del Quirinale e alle principali aree dello shopping del centro storico.

Il network Omnia Hotels nella città

Con l’Aria Palace salgono a otto le strutture del gruppo a Roma. Il portfolio comprende l’Hotel Donna Laura Palace nel quartiere Prati, il Grand Hotel Fleming, l’Hotel Shangri La Roma all’EUR, l’Hotel Santa Costanza, il Rose Garden Palace, l’Hotel St. Martin e l’Hotel Imperiale in via Veneto. Una presenza distribuita in diversi quartieri, orientata sia al turismo leisure sia al segmento business.