La Festa delle Cape torna a Lignano Sabbiadoro per la sua 41ª edizione, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi della località balneare friulana. L’evento si svolgerà nei weekend del 7-8 e 14-15 marzo 2026 in Piazza Marcello d’Olivo, nel cuore di Lignano Pineta, inaugurando il calendario annuale delle manifestazioni cittadine. La rassegna rende omaggio alle “cape”, conosciute in dialetto lignanese come cappelunghe, eccellenza dei fondali sabbiosi dell’Alto Adriatico. Nata dall’iniziativa di pescatori locali con l’obiettivo di valorizzare i prodotti ittici del territorio e le ricette di mare, la manifestazione rappresenta oggi un momento identitario per la comunità e un richiamo turistico di inizio stagione.

Festa delle Cape 2026: a Lignano Sabbiadoro tornano le cappelunghe dell’Alto Adriatico (foto: AP AL MARE)

Specialità di mare e cucina locale: cosa si mangia alla Festa delle Cape

Protagoniste assolute sono le cappe lunghe (cannolicchi), affiancate da altre specialità tipiche della cucina adriatica. Durante la festa sarà possibile degustare:

Peverasse (vongole dell’Adriatico)

Sarde alla griglia

Sarde impanate

Sarde in saor

Calamari e seppioline

Le preparazioni esaltano la freschezza del pescato locale e raccontano la cultura gastronomica di Lignano. L’evento diventa così un’occasione per scoprire i sapori autentici del Friuli Venezia Giulia, in un contesto conviviale e accessibile.

Lignano fuori stagione: mare, pineta e turismo primaverile

La Festa delle Cape 2026 offre anche l’opportunità di vivere Lignano Sabbiadoro in un periodo meno affollato, ideale per passeggiate sul lungomare e per esplorare la storica pineta cittadina. Con i suoi 1.200.000 alberi, rappresenta il polmone verde della destinazione e uno degli elementi paesaggistici più distintivi della località. L’atmosfera di inizio primavera valorizza il territorio e incentiva un turismo enogastronomico legato agli eventi stagionali.

Evento solidale a Lignano Sabbiadoro: beneficenza e volontariato

L’organizzazione è curata dall’Associazione di Lignano APS “Al Mare” (Associazione Pescatori Sportivi), che coordina l’evento grazie all’impegno di numerosi volontari. La manifestazione mantiene una forte vocazione benefica: il ricavato utile viene devoluto in solidarietà. Nelle edizioni passate hanno ricevuto donazioni molti Enti ed Associazioni, tra cui Una Mano per Vivere, l’Ass. Trapiantati Fegato FVG, la Caritas Lignano Sabbiadoro, l’Ass. Lotta Sclerosi Multipla, la LILT e altri sodalizi locali..