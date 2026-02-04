Menu Apri login
Al Grand Hotel Savoia Cortina, il 1224 Bar Lounge & Terrazza presenta il piatto “Milano/Cortina 26”, reinterpretazione del casunzieo ampezzano firmata dallo chef Luigi Sarsano

 
Il casunzieo ampezzano incontra Milano: ecco il piatto dei Giochi Olimpici 2026

Al Grand Hotel Savoia Cortina, il 1224 Bar Lounge & Terrazza presenta il piatto “Milano/Cortina 26”, reinterpretazione del casunzieo ampezzano firmata dallo chef Luigi Sarsano

04 febbraio 2026 | 19:39
 

Il 1224 Bar Lounge & Terrazza del Grand Hotel Savoia Cortina propone un piatto che celebra l’incontro tra Dolomiti e cucina lombarda: “Milano/Cortina 26”. Questa creazione dello chef Luigi Sarsano trasforma il tradizionale casunzieo ampezzano, il raviolo a mezzaluna, in un piatto capace di evocare sapori meneghini, unendo identità locali e visione gastronomica.

Casunzieo ampezzano incontra Milano: ecco il piatto dei Giochi olimpici 2026

Il casunzieo ampezzano dello chef Luigi Sarsano

La genesi del piatto: dalla montagna a Milano

Come spiega lo stesso chef, “abbiamo sostituito la classica farcitura con un ripieno di patate mantecate con uova e Parmigiano Reggiano, rendendolo più rotondo e avvolgente, e aggiunto lo speck, che richiama la montagna e la cultura alpina”. La sfoglia resta povera e pura, fatta solo di acqua e farina, mentre il burro di malga continua a essere protagonista, arricchito dallo zafferano, tipica spezia lombarda, che dona luminosità ed eleganza.

Il legame con Milano è espresso dal ristretto di ossobuco completato dalla gremolada di erbe aromatiche e scorza di limone, che aggiunge freschezza e profondità al piatto. Il risultato finale è un casunzieo che conserva la propria identità, evolvendosi in una preparazione più sapida e strutturata, dove la montagna ampezzana incontra Milano: lo speck e il burro di malga dialogano con l’ossobuco e la gremolada, in un equilibrio tra forza ed eleganza.

Esperienza gastronomica al 1224 Bar Lounge & Terrazza

“Milano/Cortina 26” fa parte della proposta gastronomica del 1224 Bar Lounge & Terrazza, bistrot del Grand Hotel Savoia Cortina aperto anche agli ospiti esterni, dalle 10 di mattina all’una di notte. Punto di riferimento per l’après-ski e per cene informali, il locale abbina alla cucina una selezione di cocktail signature, tra cui il Ginger Margarita e il Salt Basil Peach Mojito, in un contesto che unisce eleganza alpina e atmosfera contemporanea.

Il nome stesso del locale richiama l’altitudine di Cortina d’Ampezzo: 1.224 metri sul livello del mare, a sottolineare il legame con il territorio e la montagna circostante. Con questo piatto, il 1224 Bar Lounge & Terrazza trasforma le giornate sportive dei Giochi in un’esperienza gastronomica, raccontando attraverso ingredienti e sapori il dialogo tra culture e territori.

1224 Bar Lounge & Terrace Cortina d'Ampezzo
Via Roma, 62 - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl)
Tel +39 0436 3201

© Riproduzione riservata

 
Cortina d'Ampezzo 1224 Bar Lounge Grand Hotel Savoia casunzieo olimpiadi
 
