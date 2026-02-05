Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 05 febbraio 2026  | aggiornato alle 16:18 | 117225 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Feudo Arancio

5 cocktail, 5 continenti: la nuova drink list olimpica del CotoliAMO Bistrot

Cinque cocktail dedicati a Africa, Oceania, Asia, America ed Europa raccontano culture e aromi distintivi: al CotoliAMO Bistrot di Hilton Milan, la nuova drink list olimpica trasforma l’aperitivo in un giro del mondo

 
05 febbraio 2026 | 13:21

5 cocktail, 5 continenti: la nuova drink list olimpica del CotoliAMO Bistrot

Cinque cocktail dedicati a Africa, Oceania, Asia, America ed Europa raccontano culture e aromi distintivi: al CotoliAMO Bistrot di Hilton Milan, la nuova drink list olimpica trasforma l’aperitivo in un giro del mondo

05 febbraio 2026 | 13:21
 

Al CotoliAMO Bistrot di Hilton Milan, l’aperitivo si trasforma in un vero e proprio viaggio sensoriale. La nuova drink list, pensata in occasione delle Olimpiadi Invernali, propone cinque signature cocktail che raccontano profili aromatici e culture dei diversi continenti, pensati per chi vuole concedersi un momento di relax dopo le gare più adrenaliniche.

I cocktail olimpici del CotoliAMO Bistrot 5 cocktail 5 continenti: la nuova drink list olimpica del CotoliAMO Bistrot

I cocktail olimpici del CotoliAMO Bistrot

L’Africa nel bicchiere

La prima tappa porta in Africa, dove il cocktail sorprende per le note profonde di liquirizia, amalgamate con la morbidezza di cocco e vaniglia. Lime e menta aggiungono freschezza, mentre una punta affumicata lascia un ricordo persistente sul palato. «Abbiamo voluto creare un drink che fosse intenso ma equilibrato», spiegano i bartender del bistrot.

Oceania e freschezza tropicale

L’Oceania è rappresentata da un cocktail leggero e rinfrescante. Agrumi, ananas e cognac si fondono armoniosamente, mentre il basilico regala una nota erbacea inaspettata che alleggerisce i profumi tropicali, rendendo ogni sorso equilibrato e piacevole.

Asia, tra esotismo e delicatezza

Il drink dedicato all’Asia punta sull’esotismo: tequila, mango e lime si incontrano in un abbraccio morbido, arricchito da delicate sfumature floreali. Un equilibrio studiato per accompagnare senza appesantire, offrendo un’esperienza sensoriale che richiama sapori lontani ma familiari.

America: energia e dinamismo

L’America porta energia pura al bicchiere. Malfy lemon gin e liquore al litchi si combinano al carattere amaro del Campari, bilanciato da camomilla, caramello e note di sambuco. La tonica premium regala brillantezza e leggerezza, perfetta per chi cerca un cocktail dinamico e ben calibrato.

Il ritorno in Europa

Infine, la Europa chiude il viaggio con un cocktail a base di vodka, agrumi e lievi note floreali. Il risultato è un finale pulito ed effervescente, con il lime a dare freschezza, pensato per chi ama i grandi classici senza rinunciare a un tocco contemporaneo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
aperitivo cocktail Hilton Milan Olimpiadi drink list Africa Oceania Asia America Europa horeca mixology bevande signature cocktail
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Horeca Expoforum
Per dell'Emilia Romagna
Grana Padano
Delyce
Horeca Expoforum
Per dell'Emilia Romagna
Grana Padano
Delyce
Beer and Food
Salomon

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026