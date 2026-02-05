5 cocktail, 5 continenti: la nuova drink list olimpica del CotoliAMO Bistrot

Al CotoliAMO Bistrot di Hilton Milan, l’aperitivo si trasforma in un vero e proprio viaggio sensoriale. La nuova drink list, pensata in occasione delle Olimpiadi Invernali, propone cinque signature cocktail che raccontano profili aromatici e culture dei diversi continenti, pensati per chi vuole concedersi un momento di relax dopo le gare più adrenaliniche.

I cocktail olimpici del CotoliAMO Bistrot

L’Africa nel bicchiere

La prima tappa porta in Africa, dove il cocktail sorprende per le note profonde di liquirizia, amalgamate con la morbidezza di cocco e vaniglia. Lime e menta aggiungono freschezza, mentre una punta affumicata lascia un ricordo persistente sul palato. «Abbiamo voluto creare un drink che fosse intenso ma equilibrato», spiegano i bartender del bistrot.

Oceania e freschezza tropicale

L’Oceania è rappresentata da un cocktail leggero e rinfrescante. Agrumi, ananas e cognac si fondono armoniosamente, mentre il basilico regala una nota erbacea inaspettata che alleggerisce i profumi tropicali, rendendo ogni sorso equilibrato e piacevole.

Asia, tra esotismo e delicatezza

Il drink dedicato all’Asia punta sull’esotismo: tequila, mango e lime si incontrano in un abbraccio morbido, arricchito da delicate sfumature floreali. Un equilibrio studiato per accompagnare senza appesantire, offrendo un’esperienza sensoriale che richiama sapori lontani ma familiari.

America: energia e dinamismo

L’America porta energia pura al bicchiere. Malfy lemon gin e liquore al litchi si combinano al carattere amaro del Campari, bilanciato da camomilla, caramello e note di sambuco. La tonica premium regala brillantezza e leggerezza, perfetta per chi cerca un cocktail dinamico e ben calibrato.

Il ritorno in Europa

Infine, la Europa chiude il viaggio con un cocktail a base di vodka, agrumi e lievi note floreali. Il risultato è un finale pulito ed effervescente, con il lime a dare freschezza, pensato per chi ama i grandi classici senza rinunciare a un tocco contemporaneo.