Bologna prima città in Italia dove prenotare pranzi e cene nelle case dei cittadini

La cucina domestica bolognese diventa un’esperienza accessibile ai visitatori. Grazie alla collaborazione tra Cesarine, il Comune di Bologna e la Fondazione Bologna Welcome, nasce un progetto che permette ai turisti di prenotare pranzi e cene nelle case dei residenti, trasformando l’ospitalità privata in un’esperienza culturale legata al territorio. Bologna diventa così la prima città in Italia a strutturare un sistema organizzato di esperienze gastronomiche nelle abitazioni private, distribuite tra centro storico e quartieri fuori dalle mura. L’obiettivo è offrire ai visitatori un contatto diretto con la cultura culinaria locale, valorizzando la dimensione della convivialità domestica.

Le specialità della cucina bolognese protagoniste delle esperienze gastronomiche nelle case delle Cesarine.

Esperienze gastronomiche nelle case dei bolognesi

Il progetto consente di prenotare pranzi e cene a casa delle Cesarine anche con pochissimo preavviso. I visitatori possono scegliere tra diverse tavole domestiche sparse per la città, con disponibilità aggiornate in tempo reale. Il modello punta a favorire un turismo esperienziale legato alla cucina bolognese, permettendo ai viaggiatori di conoscere chi custodisce le ricette della tradizione familiare. Ogni esperienza include la presentazione dell’ospite, l’indirizzo dell’incontro e il calendario delle disponibilità. Un elemento distintivo del servizio è la possibilità di prenotare anche last minute, con pranzi o cene garantiti entro due ore dalla prenotazione, rendendo la proposta accessibile anche a chi decide all’ultimo momento.

Turisti e residenti condividono un pranzo in casa durante un’esperienza gastronomica organizzata dalle Cesarine a Bologna

Il via libera del Comune e la deroga al decreto Unesco

Il progetto ha ottenuto lo scorso anno l’autorizzazione del Comune di Bologna, che ha concesso una deroga al decreto Unesco che regola le attività di somministrazione nel centro storico. La decisione riconosce il valore culturale dell’iniziativa: non un’attività di ristorazione tradizionale, ma un’esperienza di incontro con la cucina di casa e con le persone che la tramandano.

La tavola di casa diventa luogo di incontro: visitatori e residenti a pranzo durante un’esperienza organizzata dalla community Cesarine

Prenotazioni online e nei Tourist Infopoint di Bologna

Le esperienze sono prenotabili sul sito bolognawelcome.com e presso i principali Tourist Infopoint e bookshop cittadini, tra cui:

Piazza Maggiore

Archiginnasio

Museo Civico Archeologico

Collezioni Comunali d’Arte

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna

Palazzo Pepoli - Museo della Storia di Bologna

Il sistema di prenotazione è stato sviluppato da Cesarine in collaborazione con Fondazione Bologna Welcome, con aggiornamento delle disponibilità in tempo reale.

Cosa comprende l’esperienza gastronomica

L’esperienza include pranzo o cena in una casa privata nel centro di Bologna con un menu di tre portate della cucina locale, accompagnato da acqua, bevande locali e caffè. Ogni incontro permette di vivere un momento conviviale attorno a una tavola bolognese, entrando in contatto diretto con la cultura gastronomica della città.

La convivialità della tavola domestica al centro delle esperienze di cene e pranzi nelle case dei bolognesi

Le esperienze disponibili nelle case delle Cesarine

Attualmente sono prenotabili diverse esperienze nelle case delle Cesarine bolognesi:

Autentica esperienza di cucina bolognese a casa del Cesarino Massimo ( tutti i martedì e mercoledì)

Autentica esperienza di cucina bolognese a casa della Cesarina Oriana ( tutti i lunedì e giovedì)

Autentica esperienza di cucina bolognese a casa della Cesarina Paola ( tutti i venerdì)

Autentica esperienza di cucina bolognese a casa della Cesarina Martina ( tutti i venerdì)

Autentica esperienza di cucina bolognese a casa della Cesarina Lisa ( tutti i giovedì e venerdì)

Autentica esperienza di cucina bolognese a casa della Cesarina Federica ( tutti i martedì)

Oltre a queste proposte, oltre 170 corsi di cucina ed esperienze gastronomiche organizzati dalla community Cesarine a Bologna e provincia sono disponibili online per la prenotazione.