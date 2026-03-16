A Volterra, in Toscana, la Pasqua 2026 profuma di tartufo marzuolo

Dal 4 al 6 aprile a Volterra (Fi) torna uno degli appuntamenti che segnano l’inizio della stagione gastronomica toscana. La città ospita infatti la tredicesima edizione della Mostra mercato del tartufo marzuolo, tre giorni dedicati ai prodotti del territorio e alla scoperta di un paesaggio che da secoli intreccia storia, cucina e vita quotidiana.

Pasqua 2026 a Volterra tra tartufo marzuolo e mercati del gusto

Il centro della manifestazione sarà, come da tradizione, sotto le Logge del Palazzo dei Priori, affacciate su Piazza dei Priori. Qui artigiani del gusto e produttori locali porteranno il meglio della Valdicecina: il protagonista resta il tartufo marzuolo, affiancato da formaggi, salumi, olio, vino, birra artigianale e dolci. Tra assaggi e vendita diretta, il pubblico potrà muoversi tra i banchi dalle 10 alle 20, prendendosi il tempo di conoscere prodotti e storie di chi li produce. Intorno alla mostra mercato ruota poi un programma che coinvolge diversi angoli della città. In Piazza San Giovanni, per esempio, Confcommercio organizza la Festa del Cioccolato, con maestri cioccolatieri arrivati da varie regioni italiane. I loro stand apriranno nel pomeriggio di sabato (dalle ore 15) e continueranno per tutta la durata della manifestazione, trasformando la piazza in un piccolo laboratorio all’aperto dedicato al cacao.

Accanto alla dimensione gastronomica c’è anche quella del paesaggio. Sabato 4 aprile alle 15:00 partirà la passeggiata “I paesaggi del cibo del Colle di Volterra”, un percorso di circa quattro chilometri e mezzo lungo le valli settentrionali della città. Camminando tra mulini, castagnete da frutto e coltivazioni storiche, i partecipanti potranno leggere il territorio attraverso ciò che produce. Il ritrovo è previsto in Piazza dei Priori, punto di partenza e di arrivo della camminata organizzata dall’Ufficio turistico. Nel tardo pomeriggio di sabato l’attenzione si sposta invece verso i più piccoli. Dalle 18 alle 21 il Parco pubblico Il Bastione ospiterà “Ludobicicletta”, un momento di animazione con giochi e spettacoli dedicati ai bambini.

La domenica e il lunedì mattina il protagonista torna ad essere il tartufo, con “A caccia di tartufo”, simulazione di raccolta organizzata dall’Associazione Tartufai dell’Alta Valdicecina. L’appuntamento è alle 10, con ritrovo in Piazza dei Priori e attività nel Parco pubblico Enrico Fiumi, dove sarà possibile osservare da vicino il lavoro dei tartufai e dei loro cani. Il lunedì di Pasqua la città torna a riempirsi di suoni e colori grazie all’“Omaggio di primavera”, corteo storico che attraverserà le vie del centro con la partecipazione del Gruppo Storico, degli Sbandieratori e dei Musici della città di Volterra. La sfilata si concluderà alle 11:30 in Piazza dei Priori con l’esibizione finale. Nel pomeriggio, dalle 15:30, il Parco Enrico Fiumi diventerà invece il teatro della “Caccia alle uova di Pasqua”, animazione gratuita dedicata ai bambini e organizzata da MatteoAnimazione.

Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna anche il Premio “Giovane Jarro”, che verrà consegnato sabato 4 aprile nella Sala del Maggior Consiglio del Palazzo dei Priori. Giunto alla nona edizione, il riconoscimento rappresenta l’appendice primaverile del premio assegnato durante l’edizione autunnale di Volterragusto e punta a valorizzare giovani under 35 che si sono distinti nella comunicazione enogastronomica. Durante i tre giorni della manifestazione sarà possibile visitare anche alcune mostre diffuse in città. Tra queste “L’Arte in mano”, mercatino curato dall’Associazione Punto Volterrano nella Sala di via Turazza, e “Arte in Comune”, esposizione di artigianato locale al terzo piano del Palazzo dei Priori organizzata dall’Associazione Arte in Bottega. Alla Pinacoteca Civica di Volterra è invece allestita la mostra “Maria Sklodowska-Curie in Italia”, dedicata ai soggiorni italiani della scienziata polacca due volte Premio Nobel, visitabile fino al 10 aprile.

Per il programma completo e le informazioni sulle attività è possibile consultare il sito della manifestazione volterragusto.com.