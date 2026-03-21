A Bergamo, in Città Alta, torna la festa del cioccolato (lunga tre giorni)

Dal 27 al 29 marzo Piazza della Cittadella a Bergamo, in Città Alta, torna ad accogliere la Festa del cioccolato - Cittadella edition. L’appuntamento riprende quello previsto lo scorso novembre e poi annullato per il maltempo, riportando in uno dei luoghi più riconoscibili della città una manifestazione ormai consolidata, promossa da Promozioni Confesercenti.

A Bergamo torna la festa del cioccolato: tre giorni in Città Alta

Per tre giorni la piazza ospiterà otto maestri cioccolatieri provenienti da diverse aree del Paese - da Cuneo a Reggio Calabria, passando per Parma, Monza Brianza, Pavia, Lecco, Firenze e Verona - con stand aperti dalle 9 alle 19.30 e una chiusura posticipata alle 22 nella giornata di sabato. Il format resta diretto: produzione artigianale, vendita e confronto con il pubblico, senza sovrastrutture. Tra i banchi si alternano lavorazioni e stili differenti, con una proposta che attraversa i classici e le interpretazioni più personali del cioccolato. Praline, tavolette, creme e lavorazioni più strutturate convivono nello stesso spazio, dando forma a un percorso che si costruisce stand dopo stand, tra assaggi e dialogo con i produttori. Accanto alla parte espositiva, il programma prevede alcuni momenti dedicati alle scuole e al pubblico. Venerdì 27 marzo, alle 10.30, i bambini della Scuola dell’Infanzia Centro per la Famiglia Bergamo Alta visiteranno gli stand e riceveranno un piccolo dono. Nella stessa giornata, gli studenti delle prime e seconde classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Donadoni prenderanno parte ai laboratori condotti dal maestro cioccolatiere Gabriele Mainero.

Sabato 28 marzo, alle 16, il ristorante Da Mimmo ospiterà invece una degustazione dedicata all’abbinamento tra cioccolato e Moscato di Scanzo, guidata da Gabriele Mainero insieme alla sommelier Francesca Pagnoncelli Folcieri, presidente del Consorzio Moscato Scanzo. L’incontro è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili, scrivendo a p.pirrone@conf.bg.it. «Dopo il successo delle prime due edizioni della Festa del Cioccolato Cittadella Edition, quest’anno abiteremo nuovamente la bellissima piazza con otto stand dei migliori mastri cioccolatieri d’Italia, recuperando l’edizione di novembre, purtroppo annullata per meteo avverso - ha detto Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo. Ci auguriamo una vivace partecipazione di grandi e piccini, che potranno scoprire e gustare le dolci proposte dei maestri cioccolatieri presenti, trasformando la piazza in un luogo di incontro all’insegna del gusto e della qualità. Si conferma anche l’originale degustazione di cioccolato e Moscato di Scanzo, eccellenza del nostro territorio, con una masterclass prevista sabato 15 presso il ristorante “Da Mimmo”. Un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale per averci nuovamente offerto la possibilità di animare piazza Cittadella con una festa ricca di sapori e convivialità. Grazie ai professionisti del settore che hanno scelto di rinnovarci la loro fiducia».

«La Festa del cioccolato di Bergamo torna a coinvolgere il pubblico nel cuore di Città Alta, accogliendo otto maestri cioccolatieri provenienti da diverse città italiane. Con la complicità di un clima primaverile, la suggestiva cornice di Piazza della Cittadella, riportata al suo splendore storico, si trasforma in uno spazio di incontro capace di esaltare la qualità e la creatività del cioccolato italiano, offrendo, a cittadini e turisti, un’atmosfera ricca di profumi, sapori e momenti di convivialità. Eventi come questo - ha concluso Sergio Gandi, vicesindaco di Bergamo e assessore al Commercio - rappresentano un’importante opportunità per dare vitalità al centro storico e sostenere il tessuto commerciale locale, valorizzando le attività del territorio, incentivando la socialità e promuovendo un turismo di qualità, che riconosce nella cultura, nella tradizione e nell’artigianato autentico i veri protagonisti dell’esperienza bergamasca».