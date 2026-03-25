Barbara Maria Fantelli è la nuova direttrice commerciale di Terme di Saturnia Natural Destination, realtà di riferimento nel mondo del termalismo italiano immersa nella Maremma toscana e parte del gruppo Terme & Spa Italia, nato nel 2021 e oggi attivo nello sviluppo di un’offerta integrata dedicata al benessere, che riunisce anche Terme di Chianciano, Monticello The Entertainment Spa e Terme De Montel Milano.

Barbara Maria Fantelli, la nuova direttrice commerciale di Terme di Saturnia Natural Destination

Fantelli porta con sé un percorso costruito nell’hotellerie di fascia alta, con un’attenzione costante al segmento termale e wellness. Nel corso della carriera ha operato su diversi mercati - leisure, corporate, Mice (riunioni, incentive tour, conference ed esposizioni) e wedding - contribuendo allo sviluppo commerciale delle strutture in cui ha lavorato. Un’esperienza che si è ampliata anche su marketing turistico, comunicazione e organizzazione eventi, ambiti che oggi incidono sempre di più nelle strategie di vendita e nella costruzione dell’identità di una destinazione.

Nel nuovo ruolo sarà chiamata a guidare la definizione e l’implementazione delle strategie commerciali, con un focus sul consolidamento dei mercati di riferimento e sul rafforzamento delle relazioni con partner strategici, sia a livello nazionale sia internazionale. Un lavoro che si muove lungo una linea chiara: rendere sempre più riconoscibile e competitiva l’offerta di Saturnia in un mercato che si è fatto più dinamico e selettivo.

«L’ingresso di Barbara Maria Fantelli rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra struttura commerciale - ha commentato il general manager, Antonello Del Regno. La sua esperienza e la sua visione contribuiranno a consolidare il posizionamento di Terme di Saturnia sui mercati strategici e a sviluppare ulteriormente relazioni di valore con partner e stakeholder. In un contesto sempre più competitivo, investire su competenze e leadership è per noi fondamentale per sostenere una crescita solida e coerente con l’identità della destinazione».