Vincenzo Bianconi è il nuovo delegato Italia di Relais & Châteaux

La Delegazione italiana di Relais & Châteaux apre una nuova fase con la nomina di Vincenzo Bianconi a delegato Italia. Un ritorno, il suo, dopo l’esperienza già maturata tra il 2013 e il 2018, che si inserisce in un momento di evoluzione per la rete italiana dell’associazione. Bianconi subentra a Danilo Guerrini, assumendo il ruolo di rappresentante degli associati italiani nel Board of Delegates internazionale. La nomina punta a rafforzare il peso della componente italiana all’interno di una rete che oggi conta oltre 580 dimore e ristoranti in 65 Paesi.

Relais & Châteaux: Vincenzo Bianconi nuovo delegato Italia

Bianconi: un percorso radicato nell’ospitalità

La storia professionale di Bianconi nasce all’interno di una famiglia attiva da generazioni nel settore. Tra le realtà di riferimento figura Palazzo Seneca, struttura associata dal 2010 situata a Norcia, che rappresenta un modello di accoglienza legata al territorio.

All’interno della dimora si trova il Ristorante Vespasia, insegna premiata dalla Guida Michelin con una stella e una Stella Verde per l’attenzione ai temi della sostenibilità. Un riconoscimento che riflette un’impostazione imprenditoriale orientata alla valorizzazione delle risorse locali.

Il percorso di Bianconi si è sviluppato anche all’interno di Federalberghi, dove ha ricoperto diversi incarichi. Un’esperienza che ha contribuito a definire un approccio basato sul confronto tra modelli differenti e sulla costruzione di strategie legate ai territori.

Una linea che guarda alla comunità

Nel suo mandato, Bianconi mette al centro una visione che punta sulla collaborazione tra gli associati. L’obiettivo è rafforzare una rete capace di operare non solo sul piano dell’offerta turistica, ma anche su quello culturale e sociale.

«Credo in un’ospitalità che nasce dall’intelligenza condivisa: il confronto tra esperienze diverse è ciò che permette di costruire modelli di sviluppo coerenti e duraturi», afferma Bianconi. «La ricchezza della nostra Delegazione sta nella pluralità delle sue voci».

Il riferimento è a un sistema che, secondo il nuovo Delegato, deve essere in grado di incidere anche sulla tutela dei territori e delle comunità, mantenendo un equilibrio tra attività imprenditoriale e responsabilità.

Il ruolo nel contesto internazionale

La Delegazione italiana conta oggi oltre 50 associati e rappresenta una delle componenti più rilevanti dell’organizzazione. In questo quadro, il Delegato è chiamato a fare da ponte tra il contesto nazionale e quello internazionale, partecipando al dialogo tra le diverse delegazioni.

L’incarico assume quindi una funzione di coordinamento e rappresentanza, con l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione dell’associazione senza perdere il legame con le identità locali.

La direzione operativa

Accanto a Bianconi, il ruolo di Direttore della Delegazione italiana è affidato a Lucrezia Vivenzi, che porta un’esperienza maturata all’interno dell’organizzazione e una formazione accademica presso l’Università Bocconi. «La forza di Relais & Châteaux è nelle singole persone e dimore che ne fanno parte», osserva Vivenzi. «Il mio impegno sarà volto a favorire connessioni e collaborazione tra gli associati». Il lavoro congiunto tra delegato e direzione punta a consolidare il dialogo interno e a rendere più strutturata l’azione della rete italiana, in una fase in cui sostenibilità, identità e qualità restano temi centrali per il settore dell’ospitalità.