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giovedì 26 marzo 2026  | aggiornato alle 18:31 | 118242 articoli pubblicati

Feudo Arancio
ROS
Feudo Arancio

in toscana

Alessandro Rossi nuovo Executive Chef del Barbagianni a Colle di Val d’Elsa

Già legato al ristorante toscano da un rapporto di collaborazione, Rossi guiderà cucina e brigata, valorizzando i prodotti dell’orto biodinamico e creando un dialogo tra entroterra e costa

 
26 marzo 2026 | 16:03

Alessandro Rossi nuovo Executive Chef del Barbagianni a Colle di Val d’Elsa

Già legato al ristorante toscano da un rapporto di collaborazione, Rossi guiderà cucina e brigata, valorizzando i prodotti dell’orto biodinamico e creando un dialogo tra entroterra e costa

26 marzo 2026 | 16:03
 

Il ristorante Barbagianni accoglie Alessandro Rossi come nuovo executive chef, con l’obiettivo di guidare la visione gastronomica e il coordinamento operativo della cucina. Toscano, nato a Chiusi (Si), Rossi porta con sé l’esperienza maturata in strutture premiate con due Stelle Michelin, conquistate a Villa Selvato di Roncade e al Ristorante Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto.

Alessandro Rossi nuovo executive chef del Barbagianni Alessandro Rossi nuovo Executive Chef del Barbagianni a Colle di Val d’Elsa

Alessandro Rossi nuovo executive chef del Barbagianni

Cucina contemporanea e territorio

Rossi sarà chiamato a interpretare l’identità del Barbagianni attraverso una cucina contemporanea, profondamente legata al territorio e ai prodotti dell’orto biodinamico del ristorante. Il suo approccio mira a creare un dialogo riconoscibile tra entroterra e costa, valorizzando ingredienti locali e tecniche precise. «Al ristorante Barbagianni mi lega un rapporto di collaborazione iniziato tre anni fa. Poterlo seguire in prima persona mi dà la possibilità di intervenire in maniera più precisa sulla selezione degli ingredienti e sulla loro valorizzazione», dichiara Rossi.

Un progetto condiviso con la brigata

La scelta dello chef è stata condivisa dall’intera brigata di sala e di cucina del Gabbiano 3.0, a partire dalla maître Beatrice Bartoletti, che continuerà il lavoro già avviato a Marina di Grosseto. Il progetto rappresenta un cambio di rotta radicale per il Gruppo Elite, che ha in programma entro il 2027 l’apertura di una nuova insegna gastronomica in provincia di Siena, con location già individuata.

Un legame con la Toscana

Rossi sottolinea come la sua cucina sia un modo per rendere leggibile la grammatica gastronomica della Toscana: «La Toscana ha una grammatica gastronomica straordinaria e il mio lavoro è interpretarla senza tradirla». L’obiettivo è combinare esperienza, territorio e sostenibilità, creando un progetto coerente e leggibile anche per i clienti più curiosi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Alessandro Rossi Executive Chef Barbagianni Colle di Val d’Elsa Toscana
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