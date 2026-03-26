Da Le Beccherie nasce uno spazio interamente dedicato al Tiramisù

Nel cuore di Treviso, in piazza Ancilotto, apre un nuovo spazio interamente dedicato al Tiramisù originale, accanto allo storico ristorante Le Beccherie, noto per aver creato il celebre dessert italiano. La location offre ai visitatori un’esperienza completa, combinando gusto, storia e alta qualità degli ingredienti. Dal ristorante che nel 1972 codificò la ricetta del Tiramisù, nasce “Tiramisù Le Beccherie”, destinato agli appassionati che vogliono assaporare il dolce nella sua versione autentica, frutto dell’esperienza di Alba Campeol e Roberto “Loli” Linguanotto.

Il taglio del nastro del nuovo Tiramisù Le Beccherie

Il valore storico del Tiramisù a Le Beccherie

«Qui è nato il vero Tiramisù, qui abbiamo la vera storia da raccontare, offrendo un’esperienza unica che coniuga la prelibatezza degli ingredienti e l’eredità cultural-gastronomica di questo territorio, un patrimonio che affonda le proprie radici già nella prima metà del ’900», spiega Paolo Lai, titolare del ristorante e del nuovo spazio dedicato al dessert.

Sergio Bongiovanni e Paolo Lai

Sergio Buongiovanni, co-proprietario del gruppo Le Beccherie srl, sottolinea: «Abbiamo voluto dare forza al brand de “Le Beccherie”, universalmente riconosciuto quale casa natale del vero Tiramisù, come certificato nel 2010 dall’Accademia italiana della Cucina. Questa eccellenza completa la qualità della ristorazione già offerta con il ristorante attiguo, ma era giusto che il dolce trovasse un proprio spazio, coerente e stabile, senza rinunciare alla sua qualità artigianale».

Esperienza di degustazione e show cooking

Il nuovo spazio, progettato da Studio Verdura, permette di degustare il Tiramisù originale e partecipare a sessioni di show cooking con maestri pasticceri. È possibile anche organizzare incontri aziendali o eventi privati, godendo di un ambiente elegante e accogliente. Il dessert può essere ordinato in diversi formati, inclusa la versione da passeggio, chiamata “Lingotto”, pensata per gustare il dolce ovunque senza rinunciare alla ricetta autentica.

Il Lingotto: il Tiramisù da passeggio

Il “Lingotto” rappresenta una reinterpretazione contemporanea del Tiramisù originale. Preparato con savoiardi artigianali, caffè specialty estratto con moka, crema al mascarpone e cacao amaro, offre un’esperienza di gusto compatta, pratica ed elegante, fedele alla combinazione di ingredienti che ha reso celebre il dolce trevigiano.

Il Tiramisù da passeggio: elegante, compatto e pronto da gustare ovunque

Le Beccherie e la storia del Tiramisù

Il Tiramisù, o Tiramesù in dialetto locale, è il dolce italiano più conosciuto nel mondo, simbolo di golosità e semplicità. La prima ricetta codificata risale al 1972 al ristorante Le Beccherie, grazie a Alba Campeol e Roberto “Loli” Linguanotto. La genesi del dolce affonda le radici in un’antica ricetta familiare, lo “sbatutìn” a base di zabaione e caffè, preparato dalla suocera di Alba Campeol. Questa tradizione domestica è stata reinterpretata in chiave ristorativa, dando vita a uno dei dessert più iconici della gastronomia italiana.

Tiramisù Le Beccherie

P.za G. Ancilotto, 8 - 31100 Treviso

Tel +39 0422 1916081