Romanengo 1780 apre La Corte Manzoni: il nuovo salotto del gusto a Milano

Nel cuore del centro di Milano, a pochi passi dal Teatro alla Scala in via Manzoni 5, Romanengo 1780 inaugura La Corte Manzoni, un nuovo spazio dedicato alla pasticceria storica e alla cultura del tempo lento. Dopo l’apertura in via Caminadella, la storica confetteria genovese rafforza la propria presenza con un luogo pensato per vivere un’esperienza completa, dalla colazione all’aperitivo.

L'ingresso de La Corte Manzoni, nuova apertura milanese del gruppo Romanengo 1780

L’obiettivo è chiaro: portare in città non solo prodotti iconici, ma anche un modello di fruizione basato su ritualità, attenzione ai dettagli e qualità artigianale.

Un nuovo salotto urbano tra design e identità

Progettato dallo studio Hurlé&Martin, lo spazio si sviluppa su oltre cento metri quadrati con circa quaranta coperti, configurandosi come un autentico salotto urbano. Il progetto architettonico evita soluzioni nostalgiche e punta su un’estetica essenziale, reinterpretando il linguaggio del salotto europeo ottocentesco in chiave contemporanea.

Elementi come archi, boiserie in marmo moresco e una grande libreria in noce e rovere contribuiscono a definire un ambiente elegante e accogliente. Il bancone centrale in marmo naturale organizza lo spazio con linee morbide, mentre tavolini in pietra chiara, dettagli in ottone e sedute in velluto completano un’atmosfera raffinata. Un’area dedicata al confezionamento valorizza il packaging artigianale, trasformandolo in parte integrante dell’esperienza.

Installazioni e storytelling: il valore della confetteria artigianale

Il progetto si distingue anche per una componente narrativa che rafforza l’identità del brand. Le installazioni presenti nello spazio, come la Cornucopia in carta e la rappresentazione simbolica dei topolini intenti a lavorare il cioccolato con il mélanger, raccontano il legame tra natura, artigianalità e produzione dolciaria.

La sala de La Corte Manzoni di Milano

Questi elementi trasformano la visita in un’esperienza immersiva, in cui la confetteria artigianale diventa racconto visivo e culturale.

Dalla colazione al brunch: l’offerta di pasticceria e caffetteria

L’offerta gastronomica accompagna l’intera giornata, dalle 9 alle 20. Al mattino, la proposta si concentra su lievitati artigianali, croissant e prodotti da forno realizzati con tecniche tradizionali. La caffetteria e il servizio tè sono caratterizzati da una cura particolare, con un approccio che valorizza il momento della pausa.

Nel weekend, lo spazio si apre anche al brunch a Milano, con un’offerta pensata per un pubblico trasversale, attento alla qualità e alla varietà delle proposte.

Pranzo e proposta salata: tra piatti stagionali e tramezzini gourmet

A pranzo, il menu propone una selezione di piatti stagionali che mantengono coerenza con l’identità del brand: quiche, riso al salto allo zafferano, acciughe del Cantabrico e guancia di vitello brasata.

La proposta gastronomica de La Corte Manzoni spazia dalle colazioni fino agli aperitivi gourmet

Particolare attenzione è dedicata ai tramezzini gourmet, reinterpretazione di un classico cittadino con ingredienti selezionati e abbinamenti curati. Dalle versioni più tradizionali a quelle vegetariane e di pesce, ogni proposta punta a elevare un prodotto iconico della pausa veloce.

Il rito del tè e la confiserie Romanengo

Nel pomeriggio, La Corte Manzoni esprime al meglio la propria identità attraverso il servizio tè, accompagnato da mignon di alta pasticceria e proposte salate. È in questo momento che emerge la lunga esperienza di Romanengo 1780 nell’utilizzo di spezie e aromi.

La confiserie resta protagonista per tutta la giornata, con una selezione di confetti, canditi, gelatine, ginevrine e cioccolatini che rappresentano il cuore storico della maison.

Aperitivo vicino alla Scala: cocktail e esperienza gastronomica completa

La giornata si conclude con un’offerta di aperitivo a Milano pensata in dialogo con la vicinanza alla Scala. Cocktail signature ispirati al patrimonio aromatico Romanengo, vini selezionati e piccoli assaggi costruiscono un’esperienza adatta anche al pre-spettacolo.

Con La Corte Manzoni, Romanengo 1780 consolida il proprio posizionamento nel panorama milanese, proponendo uno spazio che unisce artigianalità, design e cultura gastronomica in un contesto di alto profilo.